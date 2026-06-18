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2026年北中美世界盃盛大開賽，不僅球場內的賽事精彩，場外的球迷文化同樣吸睛。繼蘇格蘭球迷在麻州掀起熱潮後，睽違28年重返世界盃舞台的挪威隊，其支持者以獨特的「維京划船舞」（Viking Row）迅速佔領社群媒體版面，成為本屆賽事最令人難忘的加油風景。當地時間16日，在挪威對陣伊拉克的世界盃小組賽開踢前，波士頓街頭出現了極具震撼力的一幕。社群媒體上流傳一段由GBH新聞記者席格爾（Jeremy Siegel）拍攝的影片，只見一群身穿挪威隊服的球迷，在搭乘波士頓吉列體育場（Gillette Stadium）附近的電扶梯時，竟整齊劃一地進行「集體划船」動作，搭配氣勢磅礴的吶喊聲，宛如維京戰士乘風破浪。這段影片曝光後立刻引發病毒式瘋傳，網友驚呼：「這是我這輩子看過最酷的加油方式！」不只如此，在體育場上，挪威球迷還自發組織、並統一全場的加油方式，通過戰鼓和角笛來指揮全場，當一片紅海齊聲大喊「Row」時，那個場面真的超震撼。無疑是世界盃目前最讓人印象深刻的加油方式。挪威國家隊本屆賽事為重返世界盃做了十足準備，球隊官方不僅在開賽前釋出了一組由知名攝影師亞羅（David Yarrow）操刀的維京主題宣傳照，讓哈蘭德（Erling Haaland）、厄德高（Martin Ødegaard）等球星穿上歷史風格服飾，手持盾牌與長劍在海岸長船旁拍照，成功將隊伍形象與民族精神深度結合。對於挪威球迷而言，「划船舞」已成為他們慶祝球隊重返頂級舞台的最佳儀式。球迷埃諾克·勒蘭（Enok Leland）表示：「這是挪威28年來第一次闖入世界盃，意義太重大了！我們在這裡感受到了波士頓人民的熱情，能與世界各地的球迷交流，這就是足球。」儘管挪威球迷的「維京能量」勢不可擋，但波士頓街頭的熱鬧氣氛也充滿了趣味性的競爭。早已駐紮當地的蘇格蘭球迷不甘示弱，高喊著經典口號：「沒有蘇格蘭，就沒有派對！（No Scotland, no party!）」試圖守住球場派對的霸主地位。本屆重回世界盃的蘇格蘭，球迷也是相當狂熱，根據當地媒體報導，蘇格蘭當地的酒吧居然出現酒精飲料全數售完的情況，球迷陷入瘋狂慶祝模式，也讓外界期待兩隊交手那天的光景會是如何。