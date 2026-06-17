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中職最近因為全台大雨緣故，許多場都被迫延賽，富邦悍將應援團長崔維斯2年前一則跟下雨有關的Threads影片也意外又被球迷翻出。當時新莊球場因雨延賽、球迷都離開座位躲雨時，一位頭戴安全帽、穿機車雨衣的球迷獨自在座位上安穩入睡，有趣畫面讓這位「安全帽哥」爆紅，結果貼文2年後又被翻出，這件場邊插曲發生於2024年9月14日，富邦悍將在主場交手樂天桃猿，比賽進行到到4局下半時，新莊球場突然下起大雨，比賽整整中斷超過2小時，期間球迷紛紛散場躲雨，應援團長Travis（崔維斯）則在場邊敬業地主持娛樂球迷。結果轉播鏡頭意外捕捉到一壘側看台上，有一位頭戴安全帽、身穿雨衣的球迷，整個人倒在椅子上安詳熟睡，對比現場大雨，讓畫面顯得有些荒唐，崔維斯也走到他旁邊互動，幫他調整安全帽，並示意全場「噓」，避免吵到這位夢鄉中的「安全帽哥」，整個過程都在富邦悍將直播間中完整收錄，成為該年季末經典的場邊花絮。Travis隔天也在Threads上回顧此事，解釋他為何兩度幫他調整安全帽，「擔心安全帽開太大會進水 就幫他把蓋子先全蓋起來 後來其他人怕他無法呼吸 於是我就再去打開一點縫」，儘管已經是2年前事件，複雜心境仍讓球迷全笑翻。值得一提的是，當天比賽其實還發生1件大事，就是該場為前富邦悍將王牌江少慶先發，僅投1.2局、在面對馬傑森打席時，投完球突然痛苦蹲地，隨後確認為右胸大肌撕裂傷，這次重傷導致他休養超過1年半時間才重返戰場，去年休賽季也被當作FA補償人選轉戰統一獅。因此該戰就是江少慶生涯在富邦悍將的最後一場比賽。