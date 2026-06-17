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▲本屆儘管C羅作為隊長掛帥，但多家媒體與分析師卻出現了「看淡C羅」的聲音。圖／美聯社／達志影像）

▲與其支付高額賠率去賭C羅進球，不如轉而關注中場指揮官費爾南德斯（Bruno Fernandes）。（圖／美聯社／達志影像）

2026年北中美世界盃小組賽持續進行，6月18日凌晨1：00小組賽K組將迎來備受矚目的對決，由足球巨星「C羅」克里斯蒂亞諾·羅納度（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙隊，將在休士頓體育場迎戰睽違52年重返世界盃舞台的剛果民主共和國（DR Congo）。儘管葡萄牙在盤口上被看好能輕鬆取勝，但體育分析專家卻對陣中核心C羅的表現抱持保留態度。根據 FanDuel Sportsbook 的最新賠率，葡萄牙的勝算高達 -360，顯示外界對於「五盾軍團」的絕對信心。葡萄牙在資格賽中展現出恐怖的進攻火力，曾以 9:1 橫掃亞美尼亞，加上近期的三場友誼賽合計轟入6球，顯示球隊狀態火熱。足球博弈專家馬丁·格林（Martin Green）分析，葡萄牙擁有維蒂尼亞（Vitinha）與內維斯（Neves）這對控球能力頂尖的中場組合，將能完全掌控比賽節奏。專家預測總進球數將超過 2.5 球，理由不僅在於葡萄牙強大的攻擊線，也在於剛果民主共和國近年亦參與了多場進球大戰，球隊具備個人天賦，有機會在進攻端創造意外驚喜。本屆儘管C羅作為隊長掛帥，但多家媒體與分析師卻出現了「看淡C羅」的聲音。知名博彩分析師伊恩·麥克米蘭（Iain MacMillan）指出，C羅雖然仍是球隊的精神領袖，但以現階段的競技水平而言，他的巔峰期已過，「與其支付高額賠率去賭C羅進球，不如轉而關注中場指揮官布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）。」麥克米蘭進一步分析，費爾南德斯在英超賽場上表現卓越，且在葡萄牙近期的友誼賽中依然有進球紀錄。他認為C羅作為球隊中心的要求，反而可能導致戰術體系的僵化或內部溝通問題，費爾南德斯反而更有機會透過靈活的跑位突破剛果的防線，成為本場比賽的隱形MVP。剛果民主共和國上一次站上世界盃舞台已是1974年，時隔半個多世紀再度參賽，全隊戰意高昂。雖然整體實力與歐洲傳統強權仍有差距，但陣中擁有西甲球員巴坎布（Cédric Bakambu）以及2024-25年非洲冠軍聯賽神射手馬耶萊（Fiston Mayele），具備一定的反擊威脅。