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▲貝佐斯語出驚人！AI不會讓你失業反而缺工（圖／美聯社／達志影像）

當全球都在擔心AI搶走飯碗，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）卻在巴黎唱起反調。17日他在巴黎VivaTech科技大會上發表演說，以一貫的自信口吻直接挑戰主流悲觀論點，預言AI非但不會讓人類失業，反而將造成嚴重的勞動力短缺。這番話在科技界掀起廣泛討論，也與當前民間瀰漫的AI焦慮形成強烈對比。面對全球對AI取代人類的普遍擔憂，貝佐斯毫不迴避地直接表態。他在台上說：「我知道很多人，包括許多聰明人，都擔心AI會讓人類變得很多餘，我完全不同意這種觀點。我認為，AI實際上將帶來勞動力短缺。」他的邏輯是，人類有「無窮無盡」的事情想做，目前只是受限於種種現實障礙，而AI的真正價值在於逐步拆除這些障礙，釋放出更多人類潛能與需求，進而創造出遠超過現有供給的工作機會。然而現實民調卻呈現截然不同的圖像。路透社與益普索本月公布的調查顯示，美國有整整一半的民眾擔憂AI崛起可能讓自己或家人失業，貝佐斯的高度樂觀與民間的深層焦慮之間，存在相當大的落差，也讓外界對他的論點抱持不同看法。除了AI議題，貝佐斯在演說中也再度暢談他對太空探索的宏大願景，而且這次的目標相當具體——把污染性產業全部搬到地球以外。他描繪的未來圖景是：「如果太空旅行變得足夠可靠、足夠便宜，我們能從小行星、近地天體與月球取得資源，那地球就能回到它本來的面貌。」他希望讓地球這顆「花園星球」，重新恢復工業革命以前的原始樣貌，徹底擺脫工業污染的陰影。貝佐斯旗下的太空公司藍色起源（Blue Origin）正以新葛倫（New Glenn）火箭，與全球首富馬斯克（Elon Musk）的SpaceX展開激烈競爭。藍色起源執行長林普（David Limp）在同場活動上透露，今年5月一次爆炸事故發生後，位於佛羅里達州的新葛倫火箭發射台重建工程已正式啟動，顯示藍色起源並未因意外而放緩腳步。值得一提的是，就在馬斯克的SpaceX本月剛以史上最大IPO規模在那斯達克掛牌上市，市值一舉突破2兆美元之際，貝佐斯的藍色起源也加快步伐，雙雄在太空賽道上的競爭態勢正日趨白熱化。除太空事業外，貝佐斯近期也親自下場投入AI創業浪潮，成立AI新創公司普羅米修斯（Prometheus），專注於加速實體製造流程，是他在這波生成式AI浪潮中最新也最受矚目的一次押注。目前貝佐斯身家約達2500億美元，是全球第四大富豪，僅次於馬斯克。在AI與太空兩條賽道同步加速布局，貝佐斯正在向世界證明，他的野心遠不只是一家電商巨頭的創辦人。