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Netflix戀愛實境秀《單身即地獄5》中被稱為「田徑界Karina」的出演者金敏智，今日受邀來台北參加日本運動品牌門市活動，首次造訪台灣的她，不僅分享自己的穿搭哲學，更大方暢談理想型條件，甚至鬆口若未來在台灣遇見真愛，不排除為愛留在台灣。金敏智今日以透氣背心搭配寬鬆運動短褲亮麗現身，展現健康活力魅力，談到喜歡的男生類型時，她笑說自己欣賞乾淨俐落、帶有運動感的男生，尤其是能把襯衫穿得好看的人特別有魅力，「願意一起運動、一起享受生活的人，最容易吸引我的目光。」首次來台的金敏智也對台灣留下深刻印象，她表示，台灣人給她最大的感受就是非常親切、友善，而台灣男生無論是待人處事或整體氣質，都讓人感到溫暖與自在。當被問到若未來在台灣遇見理想型，金敏智是否願意為愛留在台灣時，她則大方回應：「如果真的在台灣遇到自己的理想型，我會認真考慮這件事。」她坦言自己是個相當浪漫的人，「我在愛情裡其實比大家想像中更勇敢，如果遇到對的人，我覺得自己是有可能為了愛情放下一切，選擇留在台灣的。」除了分享感情觀，金敏智也大讚台灣不僅擁有充滿活力的城市景觀，更有濃厚的人情味與熱情的運動文化，她開心表示，希望未來有機會再次造訪台灣，與更多粉絲及跑步愛好者見面，一起感受運動帶來的快樂與能量。