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▲2026世界盃，紐澤西球場為了世界盃，臨時鋪上天然草皮，不過卻遭到球員們吐槽，認為場地相當不理想。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行中，隨著小組賽第1輪次將結束，關於場地的爭議也浮現，法國今（17）日以3：1擊退塞內加爾，收下小組賽首勝。不過賽後主帥德尚（Didier Deschamps）與中場球員拉比奧（Adrien Rabiot）都對紐澤西球場的草皮不是很滿意，德尚直言表現很特殊，甚至說，「我覺得那層草皮下面搞不好是水泥。」拉比奧也說地質相當堅硬且死板。值得一提的是，紐澤西球場是本屆賽會冠軍賽場地。法國首戰在紐澤西球場以3：1今日擊退塞內加爾，順利收下3分積分，不過賽後法國中場球員拉比奧卻批評了球場的的草皮狀況，甚至直言不能被稱作足球場，並形容其「類似於人工草皮」。拉比奧賽後在混合採訪區說，「這個球場……我甚至不知道能不能這樣稱呼它。看起來更像是人工草皮，地質相當堅硬且死板，但這對所有球隊來說都是一樣的，我們必須去適應它。」拉比奧進一步表示，「在前幾天頂著烈日高溫訓練之後，今天的氣候已經相當溫和了。呼吸起來順暢多了。希望我們在接下來的比賽中能有更好的球場草皮。」法國主帥德尚用很微妙語氣形容紐澤西球場，「這是一個很特殊的表面，它（跟一般球場）不一樣。我想我們必須去習慣它，我覺得那層草皮下面搞不好是水泥。」德尚指出，紐澤西球場目前這批植入的草皮長度偏短。他透露，陣中幾位先前曾在此地踢過比賽的法國球員告訴他，這次的體感和過去在這裡比賽時差不多。「草皮濕潤與否也會帶來截然不同的影響。」德尚說，「但我們確實會做出調整。我以前也見過這種情況，如果草皮下方的泥土厚度不夠，比賽踢起來就會感覺比較硬。」大都會人壽體育場（MetLife Stadium）在世界盃期間因國際足總（FIFA）的商業贊助因素，被重新命名為「紐澤西體育場」。該場館平時主要承辦國家美式足球聯盟（NFL）紐約巨人隊與紐約噴射機隊的賽事，場內鋪設的是人工草皮，這與職業足球所使用的草皮有所不同，而為了世界盃，臨時以天然草取代原本的人工草。除了紐澤西球場，本屆賽事的16個場地有8個都是臨時鋪上真草。NFL球員工會（NFLPA）先前就曾大力批評該聯盟以及那些使用人工草皮球場的球隊老闆，一項針對1700名球員進行的民調顯示，高達92%的球員比起人工草皮，更傾向在天然草皮上比賽。傳統上，天然草皮比人工草皮更具緩衝性、更不易受傷。然而，紐澤西球場的比賽，在NFL球員之中是出了名的最不討喜。近年來有許多明星球員在此處因傷導致賽季報銷，從羅傑斯（Aaron Rodgers）轉戰紐約噴射機隊僅打四檔進攻就遭遇阿基里斯腱斷裂，到紐約巨人隊的內伯斯（Malik Nabers）上個賽季，以及舊金山49人隊的博薩（Nick Bosa）都曾在此受過傷。