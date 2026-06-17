我是廣告 請繼續往下閱讀

美股17日開盤後各主要指數齊漲，但漲幅不一，市場靜待新任聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）稍後最新利率會議的決策，一般預料聯準會將維持利率不變，但談話中的任何蛛絲馬跡，未來是鷹是鴿的線索，成為投資人更加關注的焦點。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲114.19點或0.22％；標普500指數上漲14.31點或0.19％；那斯達克指數點上漲131.293點或0.50％；費城半導體指數上漲458.96點或3.45％。根據《CNBC》報導，美國總統川普在G7峰會期間表示，目前與伊朗擬定的協議尚未最終定案，並稱「如果我不喜歡這份協議，我們就會回過頭去攻擊他們」，受此影響，國際油價小幅上漲，布蘭特原油期貨價格又回到每桶80美元大關。焦點個股方面，SpaceX開盤後股價上漲超過4％。自從上週首次公開募股以來，SpaceX一直維持強勁勢頭，短短時間內，股價已上漲約50％。英特爾受到晶片股整體反彈的激勵，開盤後股價上漲4％，艾司摩爾（ASML）股價上漲逾6％，台積電ADR股價也上漲超過2％，輝達股價則是小漲0.42％。華許上任後的首次政策會議受到投資人密切關注，一般普遍預期聯準會將維持利率不變。分析師德默特（James Demmert）表示，「雖然油價下跌有助於緩解通貨膨脹，但它同時也能刺激更多經濟活動，這可能意味著未來需要調升利率。即使華許面臨著要求降息的政治壓力，但如果他提及經濟加速成長以及未來可能調高利率，我們也不會感到意外」。