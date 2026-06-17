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▲台積電。（圖╱記者林汪靜攝）

▲台積電產能爆滿成最大危機！客戶等不到貨紛紛投奔三星。（圖／美聯社／達志影像）

台積電產能滿到溢出來，反而替競爭對手三星開了一扇大門。隨著AI基礎設施需求持續爆發，台積電先進晶片製造產能嚴重供不應求，比亞迪、Google、超微（AMD）、特斯拉（Tesla）等全球科技巨頭，正陸續將目光轉向三星電子尋求代工合作。這股趨勢不僅讓三星晶片代工業務迎來久違的春天，也讓外界開始關注，台積電的「滿載困境」是否將成為台灣半導體產業長期稱霸的隱憂。根據日經亞洲引述六名知情人士說法，三星電子近期收到全球現有及潛在客戶的詢價量大幅增加，涵蓋中國業者在內的多家企業，都希望利用三星的先進晶片製造產能。一位知情的晶片業高層直言：「台積電的先進晶片產能真的很滿，這讓訂單量較小的中國客戶很難下新訂單，因此有幾家已轉而與三星接觸，尋求未來合作的可能性。」一位中國車用晶片設計公司主管也指出：「台積電優先考慮先進節點的生產，這些節點利潤更高且仍然供不應求。三星的良率雖然仍落後台積電，但其可用產能使其成為愈來愈具吸引力的選項。」各大科技巨頭轉向三星的動作已相當具體。中國最大電動車製造商比亞迪正持續與三星洽談，討論生產下一代自動駕駛晶片的合作可能；Google也正與三星接觸，評估將預計2028年推出的下一代Axion處理器，以及部分用於AI運算的張量處理器（TPU）交由三星代工。特斯拉方面，即將推出的AI6晶片將由三星在德州廠生產，與過去台積電與三星並用的策略相比，三星的份量明顯加重。超微則正洽談自2028年起，與三星合作生產部分未來的中央處理器（CPU）。除了產能因素，地緣政治也是推動這波「去台積電化」趨勢的重要力量。一位知情的晶片業高階主管表示：「地緣政治因素促使一些美國客戶在可行情況下，儘可能採用多家代工廠。」中國晶片設計業者更直接推行「雙源採購」（dual-sourcing）戰略，將訂單同時分散在台積電與三星之間，不再依賴單一晶圓代工廠，藉此降低供應鏈風險。消息人士也透露，Google一直是積極推動多代工廠戰略的重要推手。三星晶片代工業務雖然長期被良率問題拖累，在技術水準上與台積電仍有一定差距，但在台積電滿載無法消化新訂單的當下，「有產能」本身就成了最有說服力的競爭優勢。分析人士指出，三星此波詢價量大增，代表其晶片代工業務正迎來一個難得的戰略機遇，能否把握這個時間窗口快速提升良率與製程能力，將是決定三星能否真正威脅台積電市場地位的關鍵。短期來看，台積電的龍頭地位並未動搖。輝達的大部分晶片目前仍由台積電獨家代工，蘋果、高通等頂級客戶也尚未傳出轉單跡象，台積電在最先進製程上的技術領先優勢依然顯著。然而從長期角度來看，隨著越來越多客戶主動布局多元代工廠策略，台積電「獨家供應商」的地位正逐漸受到挑戰。一旦三星在良率上取得突破性進展，加上英特爾晶圓代工部門也虎視眈眈，台積電未來面臨的競爭壓力只會有增無減。對台灣半導體產業而言，台積電的「滿載困境」固然反映出當前無可取代的市場地位，但如何在持續擴產的同時維持技術領先，避免讓客戶因等不到產能而加速轉單，將是接下來最需要謹慎應對的核心課題。