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日本男足國家隊總教練森保一率隊出戰2026世界盃小組賽，首戰以2：2逼平強敵荷蘭，比賽內容固然精彩，但賽後最引發熱議的，竟是他手上那本被球迷封為「死亡筆記本」的神祕小冊子，因為從2022年世界盃開始，他只要低頭狂寫本子，就會是日本隊創造得分的時候，因此也成為了足球界迷因之一。這個經典迷因可以追溯至2022年卡達世界盃，當時日本隊接連爆冷擊敗德國、西班牙等足球強權，而當時森保一在轉播時總是被拍到低頭振筆疾書，而有趣的是，只要他一低頭寫本子，日本隊就會開始進球得分，扭轉戰局。這樣的畫面被大家搞笑稱說在寫「死亡筆記本」，因為知名動畫作品《死亡筆記本》中，只要男主角夜神月一拿起死亡筆記本，寫下想要除掉的人名時，就能夠讓對方馬上死亡，更有許多網友把作品的死神路克，P圖到森保一身後，看起來就像是兩人在討論下一步該除掉誰，搞笑畫面迅速在社群突破千萬次瀏覽。不過事實上，這本被網友戲稱為「死亡筆記本」的小冊子內容一點也不恐怖，森保一曾透露，筆記主要記錄比賽中的戰術細節、場上狀況以及賽後檢討重點，另外也會寫下激勵自己的話語，例如「對日本而言沒有不可能的事」、「相信自己」、「保持挑戰精神」，雖然沒有神秘魔法，但這本筆記早已成為日本隊創造奇蹟的重要象徵。