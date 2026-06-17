31歲鍾岳軒踏入影視圈5年，演過電視電影短片《小光》、劇集《機智校園生活》等知名戲劇作品，近期主演奇幻BL劇《向流星許願的我們》人氣竄升，知名度擴及海外，有劇迷翻出他17年前還在就學時的照片，青澀模樣與今日男神形象差距不小，引發熱烈討論，有人搞笑勸說：「大家不要再轉傳了！」
鍾岳軒14歲舊照曝光 劇迷認不出來是本人
鍾岳軒在《向流星許願的我們》中飾演男主角「何向永」，與初孟軒飾演的「陳皓維」上演揪心虐戀，劇中楚楚可憐又深情的模樣激起一票男女觀眾的保護慾，被視為新一代BL男神，有劇迷今（17）日翻出他2009年的舊照，不同於現在精壯的身材，當時體態較為肉感，沒有星味，還與男神封號沾不上邊。
原PO自嘲找出該張舊照是「冒著會被槍殺的風險」，貼文在社群平台發布後，許多粉絲紛紛留言：「勸刪」、「大家不要再傳了（按轉發）」、「留友勸不要再傳了」，還有人一度認不出來是同一人，連《流星》的製作人都現身表示：「我快替他拔槍了！哈哈哈哈哈哈～大家冷靜誒！」
曾演大尺度BL短片 鍾岳軒接《流星》走紅
鍾岳軒畢業於世新大學傳播管理學系，起初擔任平面模特兒，2021年在電視劇《超感應學園》客串演出靜芳學長，並接下大尺度BL短片《小光》，同年底於偶像劇《機智校園生活》中飾演「陳安民」，也組成男團「機智男孩IT BOYZ」，漸漸打開知名度，近期主演奇幻影集《向流星許願的我們》人氣飛速暴漲，讓外界期待他未來的表現。
資料來源：鍾岳軒 Jed IG
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鍾岳軒在《向流星許願的我們》中飾演男主角「何向永」，與初孟軒飾演的「陳皓維」上演揪心虐戀，劇中楚楚可憐又深情的模樣激起一票男女觀眾的保護慾，被視為新一代BL男神，有劇迷今（17）日翻出他2009年的舊照，不同於現在精壯的身材，當時體態較為肉感，沒有星味，還與男神封號沾不上邊。
原PO自嘲找出該張舊照是「冒著會被槍殺的風險」，貼文在社群平台發布後，許多粉絲紛紛留言：「勸刪」、「大家不要再傳了（按轉發）」、「留友勸不要再傳了」，還有人一度認不出來是同一人，連《流星》的製作人都現身表示：「我快替他拔槍了！哈哈哈哈哈哈～大家冷靜誒！」
鍾岳軒畢業於世新大學傳播管理學系，起初擔任平面模特兒，2021年在電視劇《超感應學園》客串演出靜芳學長，並接下大尺度BL短片《小光》，同年底於偶像劇《機智校園生活》中飾演「陳安民」，也組成男團「機智男孩IT BOYZ」，漸漸打開知名度，近期主演奇幻影集《向流星許願的我們》人氣飛速暴漲，讓外界期待他未來的表現。