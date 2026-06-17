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味全龍3：1富邦悍將

樂天桃猿9：7台鋼雄鷹

中華職棒今（17）日天母、澄清湖兩地開打，台鋼雄鷹與樂天桃猿進行了近4小時的10局激戰，過程中不斷經歷追平、超前等過程，最後由單場繳出「鐵支」4安打超優質表現的馬傑森當英雄，單場4安貢獻5打點，並在延長賽敲出致勝安打，助樂天9：7贏下勝利，他也獲選單場MVP。⚾️6/17中職戰果：味全龍與富邦悍將今日交鋒，由梅賽鍶對上阿部雄大，雙方在前3局都成功壓制對方打線，不過王念好第4局擊出一發陽春砲，天空龍打線則在第6局展開反攻，劉基鴻長打加上朱育賢、李凱威、陳豪安打助威，單局打回3分逆轉戰局。終場味全龍3：1奪下勝利，魔術數字也減至M4。澄清湖台鋼雄鷹與樂天桃猿之戰則是土投對決，經驗豐富的江承諺對上新生代強投曾家輝，首局王博玄率先敲安上壘，接著吳念庭敲出場地二壘安打打回台鋼首分。第二局樂天馬上還以顏色，三支安打打下1分，雖吳念庭在二局下滿壘局面敲出帶有2分打點的安打，不過台鋼打線在第3局開始疲軟，反而是樂天倒吃甘蔗，先在第4局再追1分，接著在第6局靠著馬傑森、成晉再追加2分。雖然台鋼隨後靠高聖恩、胡冠俞追平比分，但第7局林子偉敲致勝安打，送回壘上的梁家榮、林智平取得超前。台鋼在第7、8兩局都打下分數，再度追平比分，正規9局打完雙方形成6：6平手。延長賽第10局，前9局已完成猛打賞的馬傑森再次建功，敲出帶有2分打點的致勝安打。林政華隨後也補上安打，樂天取得9：6領先。最後半局劉時豪雖也敲出安打讓台鋼攻佔得點圈，並靠著代打宋柏翰高飛犧牲打追回1分，但曾子祐擊出再見雙殺打，終場7：9落敗給樂天。此役馬傑森「鐵支」單場4安打並貢獻5打點，跑回2分，超優質表現獲選單場MVP。