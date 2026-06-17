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▲2026世界盃，美國後衛理查茲（Chris Richards ）是「黑白混血兒」，因此成長過程中遇到不少歧視，他也將種族平權的信念刺在身上。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行中，地主之一的美國，在小組賽首戰以4：1大勝巴拉圭，其中後衛理查茲（Chris Richards）完成一項難以突破的紀錄，自1966年開始統計相關數據以來，理查茲單場傳球83次，且保持100%成功率，成為世界盃第一人。不僅場上有出色表現，理查茲的故事更激勵人心，由於是「黑白混血兒」，理查茲成長過程中遇到不少種族歧視，他將平權的信念刺在身上，包含NBA已故球星布萊恩（Kobe Bryant），並直言深深受到「曼巴精神」影響，因此理查茲以「East Mamba（東部曼巴）」作為個人社群帳號名稱。現年26歲的理查茲目前效力英超水晶宮，5月中旬不幸遭遇左腳踝韌帶撕裂，原以為趕不上世界盃，但他卻展現驚人的意志力，在小組賽首戰就出賽。理查茲勇猛的精神也受到隊友的推崇，他坦言，「我感覺很好。如果有需要做出犧牲的時刻，那就是現在。」理查茲背景相當特殊，母親是白人、父親是黑人，即便已經是美國國家隊核心球員，他也沒忘記自己的出身，「因為我的所作所為，對白人孩子來說我顯得太黑，而對黑人孩子來說我又顯得太白。在我的童年時期，我很難找到自己的身份認同。當我們去參加巡迴賽時，有時會聽到一些12、13或14歲的孩子不應該聽到的話。」這份對抗種族歧視的信念，也被理查茲刺在身上成為引以為傲的旗幟，「我成長於阿拉巴馬州，那裡是美國民權運動的核心發源地，馬丁・路德・金恩（Martin Luther King）的精神無處不在，這就是為什麼我第一個刺在手臂上的圖案就是他。」除了馬丁・路德・金恩之外，理查茲的刺青中裡也陸續加入了許多顯赫的人物，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、拳王阿里（Mohamed Ali），「他是歷史上最偉大的拳擊手。這不僅僅是因為他在擂台上的成就，更是因為他在擂台外的影響力，毫無疑問，他是一位充滿力量的人。」此外，與理查茲形影不離的，還有已故NBA湖人隊球星布萊恩（Kobe Bryant），「我在Instagram和大多數社群媒體上的帳號都是『East Mamba（東部曼巴）』。我想每個人認識Kobe都是因為他的『曼巴精神』。他曾經遭遇阿基里斯腱斷裂，但他依然站了起來，並投進了那2、3次罰球。」理查茲也期望自己能將這份「精神」延續下去，「這些被我刺在身上的人帶給我無數的啟發。能夠激勵某個人去打籃球、踢足球或是投身政治，是人生中所能獲得的最大成就。希望有一天，我能把這些刺青展現給我的孩子們看，讓這些故事也能像當年激勵我一樣，成為他們的靈感來源。」