我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年FIFA世界盃L組首輪賽事即將點燃戰火，英格蘭將於台灣時間18日凌晨4點對戰克羅埃西亞。英國一般被稱為「足球祖國」，但是英格蘭上次在世界盃捧起金盃已是60年前，球迷關心英格蘭本屆能否打破冠軍荒，英國首相施凱爾（Keir Starmer）在G7峰會期間，也被問到若英格蘭世界盃奪冠會否全國放假一天？施凱爾未把話說死，笑稱60年前英格蘭贏得世界盃時正是工黨執政，所以今年也不妨期待一下。綜合外媒報導，施凱爾在法國艾維安巴恩（Évian-les-Bains）參加G7峰會期間，被記者問到若英格蘭奪下世界盃冠軍，是否會全國放假一天以示慶祝？施凱爾先強調自己不想給世界盃「帶塞」，但隨即補充表示，「你知道的，上一次我們贏得世界盃時，正是工黨政府執政」。施凱爾笑著說，「因此，顯而易見我們只有在工黨執政下才會贏得世界盃」，所以不妨期待本屆就是下次奪冠的機會吧。施凱爾強調今年英格蘭隊陣容堅強，他本人也對英格蘭的前景非常期待。