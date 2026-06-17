2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行中，吸引世界各地的足球迷到場觀賽，不過入場的「球場行為準則（Stadium Code of Conduct）」也受到討論。德國媒體《圖片報（Bild）》報導中指出，FIFA除了明文記載違禁品外，連入場球迷的一舉一動都要管，尤其是「不當的情感表達」，若僅是蜻蜓點水的短暫接吻是允許的，但深吻、激吻是明文禁止，不過目前尚未傳出有熱吻情侶被趕出場的實際案例。
FIFA明文規定違禁品 巫巫茲拉被封殺
FIFA針對本屆年世界盃的16座比賽球場，制定了一份極為詳盡的違禁品與禁止行為清單。德國《圖片報）》日前整理了這些世界盃球場的違禁品項目，其中除了明文禁止攜帶武器、炸彈、工具、噴霧劑、毒品和放射性物質入場外，還有許多令人意想不到的規定。
根據官方頒布的「球場行為準則」，同樣被禁止攜帶入場的物品還包括，麵粉、滾筒衛生紙、氣球、飛盤、腳踏車、雷射筆，以及任何會向球場內或觀眾席投射光線的物體。此外，巫巫茲拉（vuvuzelas）、口哨、氣喇叭等任何會產生過度噪音的裝置也一律封殺。
至於國旗與加油旗幟則是允許攜帶的，但FIFA嚴格要求旗幟的尺寸最大不得超過2 x 1.5公尺。球場入口處甚至會設置專用的測量帆布，來逐一檢查所有旗幟的尺寸。
FIFA連球迷一舉一動都要管 德媒：「禁止激吻」
《圖片報》記者馬爾堡（Matthias Marburg）報導指出，FIFA這次甚至連入場球迷的「一舉一動」都要管。在球迷進入球場前，現場廣播就會開始無間斷死循環播放，都會被提醒哪些行為在世界盃球場內被視為「不可接受」，其中包括公然辱罵、吸菸、抽電子菸、做出侮辱性手勢、非法賭博，以及「不當的情感表達」。
而關於所謂的「不當的情感表達」，FIFA指的是私密部位的觸摸、親暱的撫摸，以及過度的親吻。也就是說，球迷之間蜻蜓點水式的短暫接吻是允許的，但「法式激吻、深吻」則是明文禁止的。此外，球場也一律禁止球迷穿著會隱蔽、偽裝個人身分的變裝服飾與面具入場。
尚未有情侶因激吻被趕出場 FIFA尚未做出回應
該報導指出，截至目前為止，尚未傳出有球場維安人員真的上前糾正熱吻情侶、甚至將他們趕出球場的實際案例。《圖片報》針對此項規定的詢問，FIFA目前尚未做出回應。不過報導中也描述，在美國各大職業運動聯賽（如NFL、NBA等）的多數球隊，針對場內觀眾所制定的《行為準則》中，也都包含類似的條文表述。
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FIFA針對本屆年世界盃的16座比賽球場，制定了一份極為詳盡的違禁品與禁止行為清單。德國《圖片報）》日前整理了這些世界盃球場的違禁品項目，其中除了明文禁止攜帶武器、炸彈、工具、噴霧劑、毒品和放射性物質入場外，還有許多令人意想不到的規定。
根據官方頒布的「球場行為準則」，同樣被禁止攜帶入場的物品還包括，麵粉、滾筒衛生紙、氣球、飛盤、腳踏車、雷射筆，以及任何會向球場內或觀眾席投射光線的物體。此外，巫巫茲拉（vuvuzelas）、口哨、氣喇叭等任何會產生過度噪音的裝置也一律封殺。
至於國旗與加油旗幟則是允許攜帶的，但FIFA嚴格要求旗幟的尺寸最大不得超過2 x 1.5公尺。球場入口處甚至會設置專用的測量帆布，來逐一檢查所有旗幟的尺寸。
FIFA連球迷一舉一動都要管 德媒：「禁止激吻」
《圖片報》記者馬爾堡（Matthias Marburg）報導指出，FIFA這次甚至連入場球迷的「一舉一動」都要管。在球迷進入球場前，現場廣播就會開始無間斷死循環播放，都會被提醒哪些行為在世界盃球場內被視為「不可接受」，其中包括公然辱罵、吸菸、抽電子菸、做出侮辱性手勢、非法賭博，以及「不當的情感表達」。
而關於所謂的「不當的情感表達」，FIFA指的是私密部位的觸摸、親暱的撫摸，以及過度的親吻。也就是說，球迷之間蜻蜓點水式的短暫接吻是允許的，但「法式激吻、深吻」則是明文禁止的。此外，球場也一律禁止球迷穿著會隱蔽、偽裝個人身分的變裝服飾與面具入場。
尚未有情侶因激吻被趕出場 FIFA尚未做出回應
該報導指出，截至目前為止，尚未傳出有球場維安人員真的上前糾正熱吻情侶、甚至將他們趕出球場的實際案例。《圖片報》針對此項規定的詢問，FIFA目前尚未做出回應。不過報導中也描述，在美國各大職業運動聯賽（如NFL、NBA等）的多數球隊，針對場內觀眾所制定的《行為準則》中，也都包含類似的條文表述。
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