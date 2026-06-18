如果有一天，我們的伴侶不再是人類，而是一台 AI，世界會變成什麼樣子？這個問題不是《海綿寶寶》中皮老闆與電腦老婆「凱倫」的想像，也不是電影橋段，而是發生在現實。中國近期推出 AI 伴侶機器人「U1」，引發社群熱烈討論，不少網友笑稱「人類要滅絕了」、「二次元老婆終於實體化」。事實上，日本動漫早在 20 多年前，就已經描繪人類與 AI 相戀的未來，如今看來正一步步成真。
中國近年積極投入人形機器人產業，從工廠物流到服務業都有相關應用。而「U1」主打「情感陪伴」而非工具，採用真人比例打造，除了能自然對話，也能透過生成式 AI 學習使用者習慣、分析情緒，提供聊天與陪伴等互動體驗。業界估計最終售價落在1.5萬至3萬美元之間（約新台幣45萬至90萬元），開放預購短短8天便突破3000台，也讓「AI 女友」、「AI 男友」等話題再度延燒。
《Chobits》人形電腦天使心 20多年前就畫出AI伴侶
提到 AI 伴侶，許多動漫迷第一個想到的，是 CLAMP 於 2002 年推出動畫的經典作品《Chobits》。故事設定在人手一台「人形電腦」的未來世界，男主角「本須和秀樹」偶然撿到被遺棄的少女型人形電腦「小唧」。
「小唧」從最初只會說自己的名字，到逐漸學會說話、思考、理解情感，甚至愛上一個人。《Chobits》不只是戀愛故事，更拋出「如果 AI 擁有情感，人類是否還能把它當成工具？」的疑問。如今「U1」主打情感陪伴、學習使用者習慣，也讓不少動漫迷直呼「CLAMP 當年真的畫得太前面了。」
2015年《可塑性記憶》 最催淚的人機戀代表作
另一部經常被提起的，則是2015年播出的《可塑性記憶》。故事中的人形機器人「Giftia」與真人幾乎沒有差別，不僅擁有記憶與情感，也能與人建立深厚關係，但每位 Giftia 的壽命大約只有9年。
女主角艾拉（Isla）與男主角水柿司在相處過程中逐漸相戀，卻始終知道離別終將到來，因此成為動漫史上最具代表性的人機戀作品之一，也讓不少觀眾開始思考「如果人類有一天跟 AI 成為伴侶，彼此是否會對對方產生真正的感情？」
目前 AI 伴侶機器人的定位仍以「情感陪伴」為主，距離動漫中真正擁有完整人格、自主意識的人形 AI 還有一段距離，價格、實際體驗與市場接受度，也仍有待時間驗證。
不過，從 2002 年《Chobits》描繪的人形電腦，到 2015 年《可塑性記憶》刻畫的人機戀情，動漫曾經想像的未來，如今正一步步與現實交會。或許多年後回頭再看，大家才會發現，那些陪伴無數人成長的動畫，並非只是幻想，而是提前描繪了科技發展的方向。
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提到 AI 伴侶，許多動漫迷第一個想到的，是 CLAMP 於 2002 年推出動畫的經典作品《Chobits》。故事設定在人手一台「人形電腦」的未來世界，男主角「本須和秀樹」偶然撿到被遺棄的少女型人形電腦「小唧」。
「小唧」從最初只會說自己的名字，到逐漸學會說話、思考、理解情感，甚至愛上一個人。《Chobits》不只是戀愛故事，更拋出「如果 AI 擁有情感，人類是否還能把它當成工具？」的疑問。如今「U1」主打情感陪伴、學習使用者習慣，也讓不少動漫迷直呼「CLAMP 當年真的畫得太前面了。」
另一部經常被提起的，則是2015年播出的《可塑性記憶》。故事中的人形機器人「Giftia」與真人幾乎沒有差別，不僅擁有記憶與情感，也能與人建立深厚關係，但每位 Giftia 的壽命大約只有9年。
女主角艾拉（Isla）與男主角水柿司在相處過程中逐漸相戀，卻始終知道離別終將到來，因此成為動漫史上最具代表性的人機戀作品之一，也讓不少觀眾開始思考「如果人類有一天跟 AI 成為伴侶，彼此是否會對對方產生真正的感情？」
不過，從 2002 年《Chobits》描繪的人形電腦，到 2015 年《可塑性記憶》刻畫的人機戀情，動漫曾經想像的未來，如今正一步步與現實交會。或許多年後回頭再看，大家才會發現，那些陪伴無數人成長的動畫，並非只是幻想，而是提前描繪了科技發展的方向。