4年一度的世界盃，也是球迷投注運彩、大賺一筆的絕佳時機，昨天就有球迷賽後在Threads發文，秀出一張自己中獎的截圖，畫面中他精準猜到塞內加爾VS法國、挪威VS伊拉克與阿根廷VS阿爾及利亞的3場串關，且比分全對、總賠率256.80倍命中，本金100元立刻翻倍成25680元，引發不少討論。「太神了來朝聖」、「這也太誇張，史上最扯」、「到底怎麼猜到的好羨慕」
3大巨星同天至少進2球 台灣有人3場全命中
昨戰備受矚目的3位當代巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）、哈蘭德（Erling Haaland）與梅西（Lionel Messi）分別率隊出戰，皆踢進2球以上，締造世界盃史上第一次單日有3位球員踢進2球以上的首見紀錄。
而該位幸運球迷同樣鎖定這3場，下注賠率6.00的法國3：1塞內加爾、賠率8.00的挪威4：1伊拉克與5.35倍的阿根廷3：0阿爾及利亞，瞄準3場高賠率串關，最終總賠率達到驚人的256.80倍，結果神奇命中，投注金額100元、直接翻倍成為25680元，讓人看傻眼。
本屆小組賽大幅增加 投注量也激升
本屆世界盃首度由美加墨3國聯合舉辦，加上場次大幅增加40場，添增更多不確定性，也打中運彩愛好者胃口，關注度比上屆更高，根據統計，這屆世界盃被國際金融機構稱為「史上最大的體育博弈盛宴」，全球合法賭盤的投注總額預估將達到500億至600億美元，遠高於2022年卡達世界盃的350億美元。
看到台灣有人神預測，用100元博到25680元，紛紛羨慕地說道，「又看到這篇了超扯三場全中比數」、「留友看未來人」、「光猜中一場就覺得很扯了」
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昨戰備受矚目的3位當代巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）、哈蘭德（Erling Haaland）與梅西（Lionel Messi）分別率隊出戰，皆踢進2球以上，締造世界盃史上第一次單日有3位球員踢進2球以上的首見紀錄。
而該位幸運球迷同樣鎖定這3場，下注賠率6.00的法國3：1塞內加爾、賠率8.00的挪威4：1伊拉克與5.35倍的阿根廷3：0阿爾及利亞，瞄準3場高賠率串關，最終總賠率達到驚人的256.80倍，結果神奇命中，投注金額100元、直接翻倍成為25680元，讓人看傻眼。
本屆小組賽大幅增加 投注量也激升
本屆世界盃首度由美加墨3國聯合舉辦，加上場次大幅增加40場，添增更多不確定性，也打中運彩愛好者胃口，關注度比上屆更高，根據統計，這屆世界盃被國際金融機構稱為「史上最大的體育博弈盛宴」，全球合法賭盤的投注總額預估將達到500億至600億美元，遠高於2022年卡達世界盃的350億美元。
看到台灣有人神預測，用100元博到25680元，紛紛羨慕地說道，「又看到這篇了超扯三場全中比數」、「留友看未來人」、「光猜中一場就覺得很扯了」
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