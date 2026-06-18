我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平稍早在0：0平手僵局轟出一發陽春全壘打，率隊終場1：0險勝，生涯300轟里程碑倒數最後5支。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平原定於台灣時間18日主場迎戰坦帕灣光芒時再度以「二刀流」身分出賽，不過賽前球團臨時調整安排，讓他卸下打者任務，改以「專職投手」身分先發登板，全力挑戰本季第7勝。大谷近期受到左膝發炎影響，傷勢仍未完全解除，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也坦言，這個狀況接下來仍需持續管理，因此球團選擇在「晚接午」的超硬賽程中減輕他的負擔，讓他專心面對光芒打線。就在前一晚（17）日的交手中，大谷翔平才剛扮演了球隊的救世主。他在6局下首位上場打擊時，一棒轟出打破僵局的第15號全壘打，這發價值連城的陽春砲不僅終結了他此前連續17打數無安打的低潮，更讓他首度從光芒隊「天敵」拉斯穆森（Drew Rasmussen）手中敲出安打（賽前對戰7打數無安打、吞5K）。道奇隊最終就靠著大谷這發全壘打，以1比0險勝光芒，這也是大谷轉戰大聯盟後，首次靠著個人全壘打以1：0贏下比賽。更令人驚嘆的是，這場比賽僅耗時1小時52分鐘便火速結束，創下道奇主場自1982年4月以來的最短比賽時間平手紀錄。這場歷史級的「時短比賽」對即將在隔天中午登板的大谷來說無疑是場及時雨。大谷賽後也鬆了一口氣表示：「為了確保明天的睡眠時間，這點（比賽打得快）真的太好了。」憑藉自己的一棒阻止了延長賽的發生，大谷在比賽結束後僅14分鐘便迅速步出球場，趕回家中休息。「投手大谷」的前一次登板是在10日客場對戰海盜，當時他主投6.2局被敲6支安打失掉4分（責失3分），在7局兩出局時遭敲出兩分打點二壘安打，帶著不甘心的情緒退場，也讓本季防禦率首度退步至「1點多」的1.06。儘管他目前在全大聯盟的防禦率榜上仍是實質上的「隱藏版第一名」，但若要成為首位奪下賽揚獎的日本投手，除了必須壓低失分外，積極累積投球局數以符合規定門檻更是當務之急。然而，大谷的身體狀況卻亮起了黃燈。在10日二刀流出賽的隔天，他因「左膝發炎」而在比賽後段提前退場。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）當時透露：「比起打擊，他在投球動作時似乎更在意左膝的狀況。」大谷本人也分析，前次登板投球機制走樣，可能就是造成左膝不適的原因。為了確認狀況，大谷在賽前特別進牛棚試投了24球，雖然過程中沒有明顯刻意保護左膝的動作，但外界仍擔憂他尚未恢復至百分之百的萬全狀態。本季大谷在先發登板的11場比賽中，繳出6勝2敗、防禦率1.06的鬼神數據。今日球團刻意讓他免除打擊任務，專心投球，期盼他能無後顧之憂地再次展現壓制對手打線的王牌身手。