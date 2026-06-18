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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）F組第2輪賽事將於6月21日展開，首戰踢平荷蘭的「藍武士」日本，主力久保建英被對手剷倒，導致左膝受傷退場。日媒報導，日本練球日的公開（採訪）前15分鐘，久保並未現身，且日本足協相關人士透露，已確認久保左膝受傷，使得3天後迫在眉睫的突尼西亞之戰，出賽機率基本上是無望。久保建英是在對陣荷蘭的下半場比賽中，遭到對手激烈的鏟球衝撞而倒地。他隨後走到球場外確認傷勢狀態，並主動向休息區比出「X」的退場手勢，隨即坐倒在地。賽後他雖然是坐著輪椅離開球場，但之後也有被捕捉到靠自力行走走上球場看台的畫面。據《Daily Sports》報導，日本國家隊在練習前，與當地日僑學校的學生進行了交流，但現場並未看到久保的身影，「根據日本足協相關人士表示，久保於6月15日在醫院接受了MRI（核磁共振）檢查，經隨隊隊醫診斷，確認左膝有受傷情況。目前復原所需時間以及具體的診斷結果並未對外公開。」報導指出，久保將不會離開國家隊陣營，而是留在隊中以早日傷癒歸隊為目標。不過，出戰突尼西亞一役已基本宣告絕望。在對荷蘭一役中，久保才剛送出助攻幫助中村敬斗攻入扳平比分的進球，在攻防兩端都展現了強大的存在感。若他的復歸時間拉長，這對森保一所率領的日本隊來說，無疑將是一記沉重的打擊。此外，主力前鋒上田綺世雖然有出現在球場上，但並未加入團隊集體練習，考量到其疲勞狀態，今日僅進行了個人單獨的調整菜單。