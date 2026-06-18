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2026年美加墨世界盃K組小組賽，葡萄牙今（18）日在德州迎戰剛果民主共和國（DR Congo），這場本屆首戰不只是C羅（Cristiano Ronaldo）領軍爭勝的比賽，更是一場獻給已故國家隊戰友若塔（Diogo Jota）的致敬之戰。葡萄牙全隊賽前獲得FIFA特別批准，在正式比賽中配戴印有若塔名字的紅綠特製腕帶上陣；現場大螢幕也播放若塔影像，讓親自到場觀戰的若塔父母忍不住落淚，場面令人動容。這條紅綠相間的特製腕帶，是葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）在賽前集訓時贈予全隊的禮物。腕帶上不僅刻有本屆世界盃葡萄牙全體球員的名字，更特別印上了「Diogo Jota」的名字。為了讓球員能在正式比賽中配戴，這款腕帶在製作時嚴格遵守了國際足總（FIFA）的裝備與場上規定，最終獲得破例核准。這讓C羅、B費（Bruno Fernandes）等所有上場球員，都能名正言順地帶著逝去兄弟的力量踏上綠茵場。在德州體育場賽前播放國歌的環節中，現場大螢幕特別放上了若塔的巨大影像，向這位英年早逝的國家隊英雄致敬。若塔的父母，祖阿金（Joaquim）與伊莎貝爾（Isabel）也親自來到了看台，看著滿場球迷與球隊對兒子的無盡思念，兩人難掩悲痛，激動落淚。開賽僅短短幾分鐘，這份致敬立刻化為實質的進球。內維斯（João Neves）成功頭槌破網，為葡萄牙首開紀錄。進球後的維蒂尼亞（Vitinha）沒有狂奔慶祝，而是雙手指著天空，將這顆進球獻給在天上的若塔。維蒂尼亞在受訪時透露了配戴腕帶的初衷：「總理送給我們這條腕帶時，讓我們自己決定是否要在場上配戴。它符合所有規定，上面印著全隊以及若塔的名字。我們懷著滿滿的愛收下它，並且全隊一致決定要在比賽中戴著它上陣。」主帥馬丁內斯也感性表示，球隊正從若塔的悲劇中汲取力量，誓言在本屆賽事中傳承他的遺志與精神。