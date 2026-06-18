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▲葡萄牙超級新星內維斯（João Neves）在開賽第6分鐘便接獲隊友傳中，以一記精彩的頭槌為球隊首開紀錄，無奈球隊最終未能守住領先優勢。（圖／路透／達志影像）

▲民主剛果前鋒維薩（Yoane Wissa）在上半場傷停補時階段頭槌破網，攻入國家隊在世界盃會內賽的歷史第一球。（圖／路透／達志影像）

2026年世界盃K組小組賽爆出冷門戰果，葡萄牙今（18）日在休士頓迎戰民主剛果，原本靠著內維斯（João Neves）開賽第8分鐘頭槌破門取得領先，卻在上半場補時遭維薩（Yoane Wissa）攻進民主剛果隊史世界盃會內賽首球。下半場葡萄牙雖持續加壓，C羅（Cristiano Ronaldo）也獲得門前絕佳機會，卻始終無法再度改寫比分，最終雙方以1：1握手言和，民主剛果成功從歐洲勁旅手中搶下歷史性1分。上半場開賽後葡萄牙迅速掌控節奏，並在第6分鐘率先破門。內托（Pedro Neto）左路送出精準傳中，內維斯（João Neves）禁區內高高躍起頭槌攻門，將球頂進右下角，幫助葡萄牙取得1：0領先。葡萄牙雖然控球優勢明顯，上半場傳球數大幅領先，但在取得領先後，進攻威脅反而下降，未能持續擴大比分。民主剛果早早失球後沒有崩盤，反而逐漸穩住防線，並透過反擊與定位球製造壓力。補時第5分鐘，民主剛果把握上半場最後一次進攻機會，由右路送出傳中，無人看管的維薩（Yoane Wissa）埋伏遠柱頭槌破門，攻進民主剛果隊史世界盃會內賽首顆進球，也讓雙方半場戰成1：1平手。下半場雙方戰況膠著，葡萄牙中場先以孔塞桑（Francisco Conceição）換下B席爾瓦（Bernardo Silva），試圖加快邊路節奏，但民主剛果延續上半場追平後的氣勢，開局踢得相當有信心，頻頻從兩側推進。第56分鐘，坎塞洛（João Cancelo）一度以倒掛金鉤破門，但因越位在先遭判進球無效；隨後民主剛果也製造驚險畫面，巴坎布（Cédric Bakambu）禁區內射門擊中門柱，不過裁判已先鳴哨，進球即使發生也不算數。比賽後段葡萄牙持續加壓，C羅（Cristiano Ronaldo）在第69分鐘獲得門前絕佳機會，但在小禁區邊緣右腳搶點射門偏出，錯失超前良機。民主剛果則靠著嚴密防守與快速反擊頑強抵抗，第78分鐘巴坎布禁區外起腳高出橫梁，險些反超比分。補時階段，B費（Bruno Fernandes）禁區外遠射偏出，阿勞霍（Tomás Araújo）又因阻擋維薩（Yoane Wissa）推進吃下黃牌，葡萄牙始終未能攻破民主剛果防線，雙方最終以1：1握手言和。