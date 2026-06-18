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▲38歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）迎來國家隊生涯第200場出賽的偉大里程碑，他在2026年世界盃首戰對陣阿爾及利亞的比賽中單場上演帽子戲法，狀態依然處於世界之巔。（圖／路透／達志影像）

C羅（Cristiano Ronaldo）無疑是葡萄牙的國家英雄，也是足球史上最偉大的球員之一，但在2026年美加墨世界盃賽場上，41歲的他卻正成為葡萄牙衝冠路上最難解的變數。葡萄牙小組賽首戰面對民主剛果，原本靠著內維斯（João Neves）早早破門取得領先，最終卻以1：1爆冷遭逼平；C羅下半場錯失門前致勝良機，更讓外界再次看見這位傳奇老將身上的歲月痕跡。雖然他仍是葡萄牙最具話題性與精神象徵的核心，但若真想追上梅西（Lionel Messi）4年前的封神之路，C羅究竟是最後答案，還是最大考題，恐怕將成為本屆賽事最關鍵的命題。41歲的C羅依然是一名極具威脅的射手，但無可否認，他已不再是當年那個無所不能的禁區猛獸。自2022年離開曼聯後，他過去四個賽季皆在沙烏地阿拉伯職業聯賽效力。他不再頻繁參與前場壓迫，過去那令人膽寒的衝刺速度也已不復見。一位在強度次級的聯賽踢球、且年過四十的老將，真的還能在世界盃這個最高舞台上成為決定勝負的關鍵嗎？葡萄牙舉國上下都期盼答案是肯定的。回顧C羅的世界盃生涯，有一項數據始終如影隨形地困擾著他。在至今累積的22場世界盃出賽中，他總共攻入8球並送出1次助攻，。相比之下，梅西在世界盃已累積了8次助攻，且在淘汰賽屢建奇功，並在本屆世界盃首戰對阿爾及利亞上演帽子戲碼。身為一名前鋒，C羅從不輕易放過任何射門機會，但若要帶領球隊走到最後，他必須要在更關鍵的淘汰賽中證明自己。另一個顯著的改變在於定位球的處理。過去，C羅幾乎包辦了葡萄牙所有的自由球與十二碼罰球，但隨著他近年在重大國際賽事的直接自由球命中率大幅下滑（自2018年世界盃後便未在國際大賽進過自由球），他開始學會分享開火權。如今，31歲的B費（Bruno Fernandes）已經接下了葡萄牙最具威脅攻擊手的王冠。這位剛奪下英超賽季最佳球員的中場大師，在2025-26賽季的英超聯賽中狂轟9球，並以「21次助攻」刷新聯盟紀錄。B費在葡萄牙陣中的角色將越來越像梅西之於阿根廷，他極具穿透力的直塞球，將是餵給C羅或其他頂級隊友的最強武器。除了B費，葡萄牙本屆更擁有堪稱賽會最強的豪華中場線，包含B席爾瓦（Bernardo Silva）、維蒂尼亞（Vitinha）與新星內維斯（João Neves）。後防線則由迪亞斯（Rúben Dias）與伊納西奧（Gonçalo Inácio）鎮守中路，兩側有坎塞洛（João Cancelo）與達洛特（Diogo Dalot）伺機而動，陣容深度令人咋舌。即便有球評認為，現在的C羅或許更適合擔任替補，在比賽最後30分鐘上場衝擊對手防線，或為可能的PK大戰做準備，但現實是葡萄牙陣中並沒有一個能穩定取代他的中鋒。原本被寄予厚望的接班人貢薩洛·拉莫斯（Gonçalo Ramos），在2025-26賽季於巴黎聖日耳曼表現掙扎，45場出賽僅攻入12球。如果他能維持前一賽季40場18球的高檔狀態，或許還有討論的空間；但在拉莫斯狀態低迷的情況下，這支球隊的鋒線重任，依然無可避免地落回了C羅的肩上。對於葡萄牙而言，這屆世界盃的成敗依然與C羅息息相關。如果這位41歲的傳奇想要爬上梅西在四年前登頂的那座榮耀之巔，他可能必須踢出他人生中最偉大、也最毫無保留的一屆賽事。