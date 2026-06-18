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▲2026世界盃H組，維德角40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）奮勇擋下西班牙猛攻，助隊踢平「無敵艦隊」，一戰成名。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）近期討論度最高的球員，莫過於身價僅5萬歐元（約新台幣182萬）、40歲的維德角門將沃齊尼亞（Vozinha），不過根據知名足球數據網站《轉會市場》（Transfermarkt）的數據，沃齊尼亞身價還不是最低。庫拉索24歲門將博達克（Tyrick Bodak）目前身價僅2.5萬歐元（約新台幣91.2萬元），為本屆身價最低的球員，而庫拉索全隊身價總和僅剛好超過2500萬歐元（約新台幣9.1億元），排名參賽48隊中倒數第4。過去幾天，維德角的門將沃齊尼亞在網路上爆紅。原因是在西班牙國家隊苦澀的世界盃首秀中，全場最佳球員（MVP）竟然頒給了這位已經40歲、且根據《轉會市場》顯示身價僅有5萬歐元的門將。然而，根據該資料庫的數據，這位維德角英雄其實還不是本屆世界盃中身價最低的球員。在本屆世界盃中，市場價值最低的足球員其實是庫拉索門將博達克，本賽季效力於荷蘭甲級足球聯賽（Eredivisie）排名第14的特爾斯達隊（Telstar），目前的身價估值僅為2.5萬歐元。這位庫拉索國腳與大部分的國家隊隊友一樣，其實都出生於荷蘭；事實上，本屆世界盃庫拉索徵召的26人名單中，就有高達25名球員是在荷蘭出生的。現年24歲的博達克，成功入選了庫拉索歷史性的國家隊名單，參與該國史上的第一次世界盃。不過到目前為止，他尚未在本屆世界盃獲得任何上場時間，且除非有極為罕見的突發狀況，否則接下來預計也將繼續坐鎮板凳。這支由荷蘭名帥艾德沃卡特（Dick Advocaat）執教的球隊，目前固定先發的當家門將是魯姆（Eloy Room），他在庫拉索世界盃首戰以1：7慘敗給德國隊的比賽中負責把守大門。庫拉索國家隊全體球員的身價總和僅剛好超過2500萬歐元。在所有參賽隊伍中，身價總和位居倒數第4，僅排在伊拉克、約旦和卡達之前。這個數據更顯現出這個總人口不到20萬人的小國，能夠成功闖進世界盃會內賽，是多麼了不起的一項壯舉。