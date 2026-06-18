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▲C羅已無法頻繁參與前場壓迫與防守，葡萄牙主帥馬丁內斯必須在戰術上做出妥協，仰賴中場球員如內維斯（João Neves）等人扛起更多防守與跑動的苦工重任。（圖／路透／達志影像）

▲即便C羅的進球紀錄前無古人，但在生涯末期的「GOAT」之爭中，權威外媒認為梅西（Lionel Messi）憑藉著更全面的組織與傳球能力，目前依然佔據上風。。（圖／美聯社／達志影像）

葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）迎來生涯第六次世界盃之旅，也幾乎確定是他最後一次衝擊大力神盃的機會。41歲的他依然保有頂級射手最珍貴的終結本能，無論在沙烏地阿拉伯聯賽或葡萄牙國家隊，仍能用進球證明自己不是只剩名氣；但歲月終究改變了他的比賽樣貌，過去無所不能的爆發力、壓迫能力與創造力已明顯下滑。相較於仍能以傳球、盤帶與組織影響比賽的梅西（Lionel Messi），如今的C羅更像是一把必須被正確使用的禁區利刃，而這也讓外界開始追問：41歲的他，究竟還剩多少油？C羅在今年2月5日剛滿41歲，是本屆世界盃中年紀「第二大」的球員（僅次於43歲的蘇格蘭門將戈登Craig Gordon）。歲月不饒人，即便是五屆金球獎得主也無法完全抵擋時光的侵蝕。但不可否認的是，C羅依然是一台進球機器。在2025-26賽季的沙烏地職業聯賽中，他狂轟28球位居射手榜第三；而前兩個賽季更是分別以35球與25球的成績傲視群雄。在世界盃資格賽期間，他也以全隊最高的5顆進球，帶領葡萄牙在6場比賽中拿下4勝。這說明了一件事：C羅仍然是頂級的「終結者」。然而，他已經無法像過去那樣提供全方位的影響力。41歲的他無法頻繁參與前場壓迫，也難以為球隊提供防守支援與陣型結構。他不再是球隊的進攻發動機，創造力隨著年齡逐漸褪去。現在的他是一名純粹的射手，這意味著，他需要隊友為他創造大量的射門機會。預計在本屆世界盃中，C羅仍將擔任葡萄牙的先發中鋒。他在艾納斯（Al-Nassr）與國家隊的表現證明了他的把握度依舊出色。但因為他在無球狀態下的跑動限制，主帥馬丁內斯（Roberto Martinez）必須在戰術上做出極大的讓步與妥協。為了彌補C羅防守跑動的不足，葡萄牙的中場必須更具侵略性，如內維斯（João Neves）與帕利尼亞（João Palhinha）將扛起中場絞肉機的重任，四處救火。此外，由於C羅的速度已無法頻繁從後衛身後反越位前插，球隊的進攻模式將更依賴邊路傳中。幸運的是，葡萄牙擁有B費（Bruno Fernandes）與維蒂尼亞（Vitinha）等世界級傳球大師，他們將是C羅爭取進球的最強後盾。談到C羅，永遠避不開與梅西（Lionel Messi）的比較。儘管C羅在沙國聯賽的進球數據華麗，但權威體育媒體《The Sporting News》直言，現階段的梅西依然是更具全面影響力的球員。梅西在美職聯（MLS）展現了統治級的表現，年年繳出進球與助攻的雙十數據，且剛剛在世界盃賽場上以38歲高齡締造帽子戲法；反觀C羅在2022年世界盃的5場比賽中僅有1進球、0助攻。C羅無疑是足球史上最偉大的「進球機器」，生涯逼近千球大關的紀錄前無古人。但在「史上最佳（GOAT）」的爭論中，梅西憑藉著毫不費力的盤帶、上帝視角的傳球視野以及同樣頂級的得分能力，在多數人心中依然略勝一籌。