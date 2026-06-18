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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）今（18）日又爆出冷門，K組賽事葡萄牙交手剛果民主共和國（民主剛國），雖然一開始葡萄牙就破網，但民主剛果在上半場補時追平，雙方最終以1：1踢和，民主剛果相隔52年再踏入世界盃舞台，首戰不僅踢入隊史首球還奪隊史第1分積分，成為繼加拿大、卡達、維德角後，第4支登出「0積分俱樂部」的球隊。K組賽事今日開踢，C羅（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙交手民主剛果，開賽6分鐘內維斯（Joao Neves）就頭槌破網，替葡萄牙取得1：0領先。民主剛果並未因失球而放棄比賽，反而更徹底執行「由守轉攻」，在傷停補時第5分鐘，維薩（Yoane Wissa）把握門前機會，回敬頭槌破網，射進隊史在世界盃首顆進球。下半場葡萄牙積極進攻，但總是錯失良機，民主剛果也越守越有信心，最終雙方再無分數進帳，民主剛果爆冷以1：1踢和葡萄牙，收穫隊史第1分積分，繼加拿大、卡達、維德角後，第4支登出「0積分俱樂部」的球隊。剩下巴拿馬、阿拉伯聯合大公國、海地、伊拉克、多哥、薩爾瓦多、印尼、中國「掛蛋中」。此外，本屆世界盃新軍也有3隊尋求積分，分別是1：7慘敗德國的庫拉索、1：3不敵奧地利的約旦以及同樣在今日亮相的烏茲別克。回顧民主剛果隊史，1974年曾經踢入世界盃，當時以薩伊（Republic of Zaire）的名稱參賽，小組賽連續敗給南斯拉夫、巴西以及蘇格蘭，且一球未進、失掉14球，在那之後就跟世界盃會內賽無緣。1997年，薩伊發生政變，反政府武裝全面控制首都金夏沙，並恢復國名為剛果民主共和國。超過52年的等待，民主剛果在世界盃跨洲附加賽決賽中，以1：0氣走牙買加，自1974年以來、睽違52年重返世界盃。