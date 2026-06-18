美國聯準會（Fed）議息後宣布維持利率不變，聯邦公開市場委員會（FOMC）約半數委員預測今年將升息，新任Fed主席華許（Kevin Warsh）重申將通膨率降至2%的長期目標，強調對物價穩定的承諾。對於自己提名的人放鷹，川普（Donald Trump）的反應是「沒關係，升息也可以」，與他過去狂罵Fed前主席鮑爾（Jerome Powell）為何不降息的態度判若兩人。
根據《路透社》報導，人正在法國參加G7峰會的川普，被問到對Fed維持利率不變的決定有何感想時，說道：「沒關係，隨便吧」，甚至在被問到升息的可能性時，還說：「這有可能發生。升息只會拖垮國家，而且是很不尋常的事，但我們現在有一位非常優秀的領導人（華許），所以我們得聽從他的指示。」
報導提到，川普曾多次抨擊前任Fed主席鮑爾，只因為對方不肯回應他的呼求降息，就多次公開以言語羞辱對方，並主張央行應該降低借貸成本，協助提振房地產市場、刺激經濟成長等等。然而，當地時間週三華許進行他接掌Fed後的「首秀」，川普卻沒有說出跟他當初罵鮑爾時一樣的話。
華許口風緊，淡化與川普聯繫
報導指出，華許在議息結果公布後的記者會上，拒絕透露利率可能會走向何方，坦言自己並未提供利率點陣圖預測，聲稱聯準會已拋棄前瞻性指引。
華許也拒絕透露自5月接任Fed主席以來，是否曾與川普交談過，但他表示曾多次與財政部長貝森特（Scott Bessent）會面：「關於總統，我沒什麼好說的，至於財政部長，他一直在社交媒體上曬我們共進早餐的照片，所以我不能否認，Fed主席和財政部長每週會面是聯準會長期的傳統，我們目前已經見過3次。」
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報導提到，川普曾多次抨擊前任Fed主席鮑爾，只因為對方不肯回應他的呼求降息，就多次公開以言語羞辱對方，並主張央行應該降低借貸成本，協助提振房地產市場、刺激經濟成長等等。然而，當地時間週三華許進行他接掌Fed後的「首秀」，川普卻沒有說出跟他當初罵鮑爾時一樣的話。
華許口風緊，淡化與川普聯繫
報導指出，華許在議息結果公布後的記者會上，拒絕透露利率可能會走向何方，坦言自己並未提供利率點陣圖預測，聲稱聯準會已拋棄前瞻性指引。
華許也拒絕透露自5月接任Fed主席以來，是否曾與川普交談過，但他表示曾多次與財政部長貝森特（Scott Bessent）會面：「關於總統，我沒什麼好說的，至於財政部長，他一直在社交媒體上曬我們共進早餐的照片，所以我不能否認，Fed主席和財政部長每週會面是聯準會長期的傳統，我們目前已經見過3次。」