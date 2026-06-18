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上半場凱恩就靠著精彩的梅開二度，一舉刷新了4項足壇的恐怖紀錄。

2026年世界盃L組首輪賽事，全隊身價高達13.6億歐元、高居世界排名第4的奪冠熱門英格蘭，與克羅埃西亞於美國達拉斯的AT&T體育場展開了一場驚心動魄的對攻大戰。最終，英格蘭靠著隊長凱恩（Harry Kane）的梅開二度，以及貝林厄姆（Jude Bellingham）、拉什福德（Marcus Rashford）的接連建功，以4：2擊敗克羅埃西亞，不僅粉碎了對手長達12年世界盃小組賽首輪的不敗金身，更寫下了英格蘭隊史首次「連續三屆世界盃小組賽首戰奪勝」的全新紀錄。兩隊開賽便毫無保留展開對攻，而全場第一個轉折點出現在第9分鐘。英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）此役大膽變陣，讓薩卡（Bukayo Saka）先發替補，改由馬杜埃凱（Noni Madueke）突擊右路，這一奇兵策略在開賽便收到奇效。馬杜埃凱在禁區內帶球突破時，遭到克洛埃西亞傳奇核心莫德里奇（Luka Modrić）直接踢倒，裁判果斷判罰點球。隨後劇情高潮迭起，凱恩主罰的第一球竟被利瓦科維奇（Dominik Livaković）撲出，正當克羅埃西亞瘋狂慶祝時，VAR認定利瓦科維奇在凱恩觸球前雙腳已提前移動、未踩在球門線上。獲得重罰機會的凱恩頂住巨大壓力，第二球穩穩破網，幫助英格蘭在第12分鐘就取得1：0領先。雖然克羅地亞在第36分鐘由巴圖里納（Martin Baturina）轟出無解世界波扳平比分，但英格蘭在第42分鐘利用角球戰術，由賴斯（Declan Rice）精準助攻凱恩頭槌破門，再度以2：1超前。不過克羅埃西亞也展現韌性，在上半場傷停補時階段由穆薩（Petar Musa）包抄破門，雙方以2：2戰平進入中場。成為世界盃歷史上首位在「非點球大戰」中，累計打入5顆點球的球員。世界盃生涯累積10顆進球，追平傳奇名宿萊因克爾（Gary Lineker），並列英格蘭隊史世界盃射手王。成為繼貝克漢姆（David Beckham）之後，英格蘭隊史第二位能連續三屆世界盃（2018、2022、2026）皆取得進球的球員。本賽季在俱樂部（拜仁慕尼黑）與國家隊累計轟入69顆進球，創造了英格蘭球員歷史單賽季最高進球紀錄。下半場易邊再戰僅2分鐘，皇家馬德里球星貝林漢姆在中場接球後發動反擊，展現無解的個人能力。他單槍匹馬「一條龍」連續盤帶殺入禁區，隨後小角度推射死角破門，這波震撼全場的表演幫助英格蘭3：2第三度取得領先。隨後圖赫爾走馬換將，換上薩卡、拉什福德等人繼續施加進攻壓力。第85分鐘，英格蘭再度發動致命反擊，薩卡在前場精準找到拉什福德，後者在禁區內靈巧晃過一名防守球員後破網，徹底將比分鎖定在4：2。這場進攻大戰最終在三獅軍團的勝利中落幕。梅開二度的隊長凱恩實至名歸奪得FIFA官方評選的「全場最佳球員」。這場勝利同時也終結了克羅埃西亞自2014年以來，長達12年未曾在世界盃小組賽首輪落敗的傲人紀錄。這也是英格蘭在世界盃歷史上，首次取得小組賽首輪的三連勝（2018年、2022年、2026年）。擺脫過去「大賽軟腳蝦」污名的三獅軍團，在此役展現了深不可測的前場配置與板凳深度。擊敗小組最強對手後，英格蘭幾乎一隻腳已踏進淘汰賽。