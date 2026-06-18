美國有線電視新聞網（CNN）當地時間17日引述美國政府高級官員向媒體宣讀的內容，即美國、伊朗諒解備忘錄（MOU）正式文本，該文件包含14項條款，伊朗外交部隨後證實，美伊諒解備忘錄文本已最終正式敲定，雙方已透過電子方式簽署。
根據《CNN》報導，這份文件名為《美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國之間的伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》，重點擺在立即開放荷姆茲海峽、促進伊朗銷毀核武原料。如果後續伊朗表現出更多善意，美方也將更多減免對德黑蘭的制裁力度。
這份文件的內容條款包含：
1. 美國和伊朗立即並永久停止包括黎巴嫩在內，所有戰線的軍事行動，承諾今後互不發動戰爭或軍事行動，最終協議將確認包括黎巴嫩在內的所有戰線戰爭的永久結束。
2. 美伊承諾尊重彼此的主權和領土完整，並且不干涉彼此的內政。
3. 美伊承諾在最多60天內進行談判並達成最終協議，但經雙方同意後可延長。
4. 美國在諒解備忘錄簽署後，立即著手解除對伊朗的海上封鎖，將在30天內完全解除海上封鎖，並承諾在最終協議達成後30天內將其軍隊撤離伊朗週邊區域。
5. 伊朗將在諒解備忘錄簽署後，確保商船在60天期限內免費安全地在波斯灣至阿曼海之間通行，伊朗將在30天內開展排除水雷工作。
6. 美國承諾與區域夥伴合作投入至少3000億美元用於伊朗重建與經濟發展，其實施機制將作為最終協議的一部分在60天內敲定，美國將授予所有相關金融交易所需的許可證、豁免和許可。
7. 美國承諾終止對伊朗的一切制裁，包括聯合國安理會決議。
8. 伊朗重申其不會獲取或研製核武器，雙方同意在國際原子能機構的監督下對伊朗的濃縮鈾進行現場稀釋等。
9. 在最終協議達成之前，美國和伊朗同意維持現狀，美國不會實施任何新制裁，也不會在該地區部署更多部隊。
10. 美國承諾，在諒解備忘錄簽署後到制裁終止前，美國財政部將對伊朗原油、石油產品及其衍生品的出口，以及所有相關服務（包括銀行交易、保險、運輸等）發放豁免。
11. 美國承諾在諒解備忘錄生效實施後，開放伊朗被凍結或受限的資金及資產。
12. 美伊同意建立執行機制，監督本諒解備忘錄的實施，以及最終協議的未來遵守情況。
13. 本諒解備忘錄簽署後，在開始實施第 1、4、5、10 和 11 條，以及持續實施這些措施的前提下，美伊將就其他條款展開最終協議談判。
14. 最終協議將由具有約束力的聯合國安理會決議予以認可。
伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）事後補充，該份諒解備忘錄是以英文、波斯文的雙語版本簽署的，因為伊朗堅持，必須同時具備這2個語言的文本，以免出現帶有主觀傾向的翻譯差異。
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這份文件的內容條款包含：
1. 美國和伊朗立即並永久停止包括黎巴嫩在內，所有戰線的軍事行動，承諾今後互不發動戰爭或軍事行動，最終協議將確認包括黎巴嫩在內的所有戰線戰爭的永久結束。
2. 美伊承諾尊重彼此的主權和領土完整，並且不干涉彼此的內政。
3. 美伊承諾在最多60天內進行談判並達成最終協議，但經雙方同意後可延長。
4. 美國在諒解備忘錄簽署後，立即著手解除對伊朗的海上封鎖，將在30天內完全解除海上封鎖，並承諾在最終協議達成後30天內將其軍隊撤離伊朗週邊區域。
5. 伊朗將在諒解備忘錄簽署後，確保商船在60天期限內免費安全地在波斯灣至阿曼海之間通行，伊朗將在30天內開展排除水雷工作。
6. 美國承諾與區域夥伴合作投入至少3000億美元用於伊朗重建與經濟發展，其實施機制將作為最終協議的一部分在60天內敲定，美國將授予所有相關金融交易所需的許可證、豁免和許可。
7. 美國承諾終止對伊朗的一切制裁，包括聯合國安理會決議。
8. 伊朗重申其不會獲取或研製核武器，雙方同意在國際原子能機構的監督下對伊朗的濃縮鈾進行現場稀釋等。
9. 在最終協議達成之前，美國和伊朗同意維持現狀，美國不會實施任何新制裁，也不會在該地區部署更多部隊。
10. 美國承諾，在諒解備忘錄簽署後到制裁終止前，美國財政部將對伊朗原油、石油產品及其衍生品的出口，以及所有相關服務（包括銀行交易、保險、運輸等）發放豁免。
11. 美國承諾在諒解備忘錄生效實施後，開放伊朗被凍結或受限的資金及資產。
12. 美伊同意建立執行機制，監督本諒解備忘錄的實施，以及最終協議的未來遵守情況。
13. 本諒解備忘錄簽署後，在開始實施第 1、4、5、10 和 11 條，以及持續實施這些措施的前提下，美伊將就其他條款展開最終協議談判。
14. 最終協議將由具有約束力的聯合國安理會決議予以認可。
伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）事後補充，該份諒解備忘錄是以英文、波斯文的雙語版本簽署的，因為伊朗堅持，必須同時具備這2個語言的文本，以免出現帶有主觀傾向的翻譯差異。
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