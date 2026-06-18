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巨星雲集的奪冠熱門葡萄牙，在世界盃首輪與剛果民主共和國的戰成1：1平手。葡萄牙當家巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在比賽中錯失了黃金得分機會，賽後瞬間成為全球足壇熱議與抨擊的焦點。對於C羅的低迷表現，昔日曼聯戰友魯尼（Wayne Rooney）與外媒紛紛開砲，直言歲月殘酷的現實已經擺在眼前。作為曾並肩作戰的鋒線搭檔，英格蘭名宿魯尼在賽後講評時毫不避諱地指出，C羅這次的失誤折射出了職業足壇最殘酷的一面。當時中場核心費爾南德斯（Bruno Fernandes）已經在他身後示意有更合理的處理球方式，但C羅仍選擇自行終結卻遺憾搞砸。「很多人或許不願意聽，但這就是必須面對的現實。」魯尼無奈表示：「最令人難以置信的是，那個機會看起來比射失還要更容易破門，但足球有時就是這麼殘酷。」魯尼更直言，如果今天犯下這個低級失誤的是一名年輕球員，網路上的批評聲浪恐怕早已將他淹沒，因此即便是傳奇，也應該接受相同的評價標準。法國知名媒體《RMC》的球評利奧洛（Daniel Riolo）則是毫不留情地痛批C羅如今已成為葡萄牙國家隊的累贅，「這是一場令人非常失望的比賽，葡萄牙陣中到處都是歐冠冠軍和頂級球星，但你很久沒看到他們發揮實力了。」利奧洛狠辣諷刺：「葡萄牙實際上是在以10個人踢球，因為前鋒線上根本站著一根木樁。」利奧洛更進一步拿梅西（Lionel Messi）本屆世界盃首戰上演帽子戲法的瘋狂表現做對比，指出兩人在職業生涯末期的差距：「梅西很清楚自己不再是20歲的小將，他知道自己接近40歲了，所以他會根據自身情況做調整，與教練合作確保發揮最佳狀態。但另一邊（C羅）卻是一位依然活在過去的人，他以為自己還是25歲、還在頂級球隊、還保持著巔峰。因此，球隊並沒有圍繞著他當前的弱點去打造。」面對鋪天蓋地的輿論圍剿，C羅的親姐姐阿威羅（Elma Aveiro）第一時間在社群媒體發文力挺弟弟，將矛頭指向裁判與外界：「我相信糟糕的開始會有好的結局。說起來倒容易，更何況球隊是以這種方式『被搶劫』，這並不容易……。」而葡萄牙總教練馬丁內斯（Roberto Martínez）在賽後記者會上也力挺自家隊長，明確拒絕將C羅換成替補的提議。馬丁內斯表示：「在今天這樣難以滲透進禁區的比賽中，發揮克里斯蒂亞諾的能力至關重要。當球隊急需進球時，將足球史上最佳射手換下場是毫無意義的。」