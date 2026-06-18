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▲Coffeezilla投入調查「650萬台幣樂高失蹤案」出現重大進展，並揭露關鍵貨車證據照。（圖／翻攝自Coffeezilla YouTube）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（18）日的娛樂新聞搶先看，在中國與台灣工作多年的知名編劇櫻桃陽子昨日發文揭演藝圈黑幕，透露曾聽一名大咖男星炫耀：「這本雜誌裡的每個女明星我都上過。」還提到死因備受猜測的金澤與于朦朧；「650萬台幣樂高失蹤案」出現重大突破，Coffeezilla正式投入追查，揭露關鍵貨車照片；愷樂即將晉升3寶媽，曬孕肚自拍揭雙胞胎性別為女生。中國大陸男星金澤（張家瑋）日前傳出在6月4日因過勞猝逝，享年33歲，經紀公司也隨後證實，不過之後卻被前女友李子鋒曝光對話訊息，疑生前遭到男性潛規則，讓外界都非常震驚。而昨日在中國與台灣工作多年的知名編劇櫻桃陽子，在社群爆料曾聽一名大咖明星炫耀：「這本雜誌裡的每個女明星我都上過。」讓她差點當場嚇哭。除此之外，她也提到死因備受猜測的金澤與于朦朧，認為那些大佬手上一定有很多證據，直呼：「噁心壞了。」延燒數月的「650萬台幣樂高失蹤案」近日出現重大突破。當外界焦點持續圍繞在Reckless Ben、Bricks & Minifigs（BAM）總部以及警方調查進度時，被譽為「YouTube最強網路偵探」的Coffeezilla正式投入追查。不同於一般評論型創作者，他長期以證據蒐集與深度調查聞名，過去曾揭露多起加密貨幣詐騙及網紅金融爭議，因此他的這次出手，並親自揭露關鍵貨車照片，也讓整起事件再度受到高度關注。藝人愷樂（蝴蝶姐姐）近年淡出演藝圈，把生活重心放回家庭，去年才生下兒子公開升格當媽的好消息後，今年5月母親節再度宣布懷了雙胞胎，即將晉升為3寶媽。而近日她曬出挺著孕肚的對鏡自拍，表示：「希望女兒也像兒子一樣愛笑。」親揭孩子性別為女兒，但是否為龍鳳胎則不得而知。