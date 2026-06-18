端午連假天氣一次看！今（18）日受到西南季風減弱影響，全台各地白天炎熱，根據氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，明日起至下週三（19至24日）太平洋高壓增強，一天比一天還熱，全台最高溫將突破38度，但梅雨季最後一波將於下周四至週六（25至27日）再開連下3天；周末端午連假菲律賓東方有熱帶擾動發展，預估路徑將朝向東北大迴轉，侵台機率低。
今起西南季風減弱！端午連假全台飆破38度高溫
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日西南季風減弱，各地多雲時晴、白天炎熱，全台最高溫達36度；大氣雖較昨日穩定，但午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，應注意。各地區氣溫如下：北部22至35度、中部23至36度、南部23至36度、東部22至36度。
吳德榮指出，從明（19）日端午節開始至下週三（24日），受到太平洋高壓增強影響，一天比一天熱，各地晴熱如盛夏，全台最高溫將達38度以上；山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。
梅雨下周再開！周末恐有熱帶擾動發展
進一步觀察發現，下週四至週六（25至27日）梅雨季最後一波鋒面靠近，至於南下程度如何？以及是否與「熱帶擾動」的動向有關，因各國模式模擬都不相同，顯示變數很大，續觀察。
吳德榮最後指出，周末（20、21日）前後菲律賓東方有熱帶擾動發展，各國模式模擬的動向雖不一致，但大多在日本南方海面，向東北大迴轉，侵臺機率低，因有不確定性，應續觀察。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日西南季風減弱，各地多雲時晴、白天炎熱，全台最高溫達36度；大氣雖較昨日穩定，但午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，應注意。各地區氣溫如下：北部22至35度、中部23至36度、南部23至36度、東部22至36度。
吳德榮指出，從明（19）日端午節開始至下週三（24日），受到太平洋高壓增強影響，一天比一天熱，各地晴熱如盛夏，全台最高溫將達38度以上；山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。
進一步觀察發現，下週四至週六（25至27日）梅雨季最後一波鋒面靠近，至於南下程度如何？以及是否與「熱帶擾動」的動向有關，因各國模式模擬都不相同，顯示變數很大，續觀察。
吳德榮最後指出，周末（20、21日）前後菲律賓東方有熱帶擾動發展，各國模式模擬的動向雖不一致，但大多在日本南方海面，向東北大迴轉，侵臺機率低，因有不確定性，應續觀察。
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