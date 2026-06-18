我是廣告 請繼續往下閱讀

目標直指睽違60年冠軍獎盃的「三獅軍團」英格蘭，今（18）日在小組賽首輪中展現驚人火力，最終以4：2擊敗上屆世界盃季軍克羅埃西亞，順利開出紅盤。此役砍下兩球的隊長凱恩（Harry Kane）無疑是贏球的頭號功臣，法國第一大體育報《L'Équipe》直接將它拿來與哈蘭德（Erling Haaland）、姆巴佩（Kylian Mbappé）、梅西（Lionel Messi）相比，認為他們擁有並駕齊驅的實力。英格蘭在漫長的世界盃參賽史中，幾乎只要成功踏上會內賽舞台，就等同於穩拿十六強門票。在歷史紀錄中，他們僅有在 2014 年巴西世界盃不幸落入死亡之組時，才嚐到唯一一次小組墊底淘汰的滋味。然而，英格蘭真正的惡夢往往在進入淘汰賽後才正式引爆。縱觀歷年出局的比賽內容，，總是夾雜著運氣不佳、驚天誤判、紅牌減員與點球大戰的心碎記憶。近年，英格蘭在2018年殺入四強，卻在延長賽不敵當屆最大黑馬克洛埃西亞；2022年卡達世界盃八強戰，英格蘭全場發揮極佳，卻在隊長凱恩意外射失關鍵點球的遺憾下，惜敗給最終奪得亞軍的法國隊。英格蘭國家隊在世界大賽上往往給人雷聲大雨點小的印象，即便陣中球星身價非凡，卻始終與冠軍獎盃緣慳一面，因而經常被球迷戲稱為「從三獅變三喵」。此次在小組賽就以大比分踢贏上屆季軍，也讓許多球迷感嘆：「這是我認識的英格蘭嗎？」、「這次真的有機會了」。此役英格蘭能贏球，梅開二度的隊長凱恩無疑是頭號功臣，他將個人生涯的世界盃總進球數推進至10球，正式追平傳奇名宿萊因克爾（Gary Lineker），並列英格蘭隊史的世界盃射手王。賽後，英國廣播公司（BBC）為凱恩打出全場最高的8分，並在短評中寫道：「凱恩在前半場幸運獲得了點球重罰的機會並穩穩把握，隨後又利用定位球機會，展現精湛的頭槌為英格蘭頂入第二球。此外，他頻頻深度回撤策應、妙傳給小將馬杜埃凱（Noni Madueke），這兩人的進攻配合顯得越來越有默契。」英格蘭在首輪展現出的統治力，也讓歐洲各大主流體育媒體集體折服。德國權威足球雜誌《Kicker》電子版隨即以「英格蘭取得了一場完美的開局」為題進行速報。法國第一大體育報《L'Équipe》電子版則對英格蘭的爭冠前景大加讚賞，並特別點名凱恩：「凱恩在世界盃開幕之初的火燙表現，已經足以與哈蘭德（Erling Haaland）、姆巴佩（Kylian Mbappé）、梅西（Lionel Messi）等頂級射手並駕齊驅，讓人無比期待他接下來的活躍。」《L'Équipe》更直言：「這場大勝證明了英格蘭絕對具備與其他奪冠熱門平起平坐、逐鹿中原的真正實力。」