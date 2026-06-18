我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃首輪再度爆出冷門，爭冠熱門葡萄牙以1：1慘遭剛果民主共和國逼平。賽後，現年41歲、全場表現低迷的葡萄牙隊長「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）成為眾矢之的。他在退場時遭到剛果球迷瘋狂高喊「梅西」挑釁，心情低落的C羅最終在混彩區拒絕採訪直接離場，直到當地深夜才在個人社群上發文，向全世界宣告：「抬起頭來，這遠未結束。」儘管葡萄牙總教練馬丁內斯（Roberto Martínez）對C羅寄予厚望，並堅定讓他打滿全場，但這位C羅此役卻打的無比掙扎。整場比賽C羅在鋒線上形同夢游、存在感極低，全場僅有25次觸球，並留下3次射門、0次射正的慘澹數據。當裁判吹響終場哨聲時，兩隊球員在場中互相擁抱致意，C羅卻獨自低頭叉腰。隨後，心情鬱悶的C羅沒有與隊友或對手進行任何互動，便直接轉身走向球員通道。看台上的剛果民主共和國球迷逮到機會，對著正要退場的C羅瘋狂高喊宿敵的名字：「梅西！梅西！」但C羅並未理會看台上的叫囂，只是一邊拍手，一邊低頭快步離去。隨後在路過媒體混合採訪區時，C羅背著背包、雙手插兜，面色鐵青且嚴肅地冷臉離開，拒絕了絕大多數媒體的訪問。不過，在路過另一個混採區被問及球隊是否缺乏進攻元素時，他有短暫且無奈地回應：「我們缺了什麼嗎？什麼都不缺。足球就是這樣，你可以贏，也可以輸，兩支球隊今天都有機會。」在經歷了糟糕的世界盃開局後，C羅於深夜打破沉默，在個人社群媒體上曬出比賽照片並發文勉勵全隊。他用葡萄牙語寫道：「這不是我們想要的開局，但這一切還遠遠沒有結束。抬起頭來，專注於下一場比賽。」 貼文下方許多球迷都為C羅以及葡萄牙加油，希望他們能捲土重來。