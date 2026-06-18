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威力彩衝上10.5億！4生肖今天最旺：彩券行挑2財神方位

今（18）日財運最好生肖為「虎、兔、羊、豬」

▲威力彩頭獎獎金上看10.5億，命理專家楊登嵙表示，今（18）日財運最好生肖為「虎、兔、羊、豬」，提醒4大生肖千萬不要錯失當億萬富翁機會。（示意圖／資料照，記者顏真真）

今日「財神方」剛好落在「南、東南方」，倘若你是住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往南、東南方的彩券行購買彩券，表示彩券行「坐向向南及東南」財運較旺

買彩券「穿7色衣服」中獎率飆升！簡單2動作增財氣

今日幸運色為「白色、金色、銀色、古銅金色、玫瑰金色及藍色、黑色」等，建議可穿著金、水色系服飾去彩券行

▲今日幸運色為「白色、金色、銀色、古銅金色、玫瑰金色及藍色、黑色」等，建議可穿著金、水色系服飾去彩券行，財運將更旺。（圖／記者葉政勳 攝）

威力彩玩法攻略懶人包！一注多少錢、怎麼選號、如何中獎一次看

▲威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，而每注投注金額為100元。（圖／記者顏真真攝）

威力彩邁入連槓30期，威力彩頭獎獎金衝上10.5億天價大關，將於今（18）日晚間8時30分開出威力彩最新獎號。根據命理專家楊登嵙表示，前往下注，更有機會開出大獎。威力彩頭獎獎金上看10.5億，預估將吸引一波買氣，命理專家楊登嵙表示，，提醒4大生肖千萬不要錯失當億萬富翁機會。此外，民眾今日不論是在家中或飯店，記得依自身所居住的位置為中心，找尋財神方位的彩券行購買彩券。，也比較容易開出大獎。除了正確找到財神方位以外，楊登嵙提到，可藉由穿著幸運色衣服增加偏財運。，財運將更旺。楊登嵙最後提到，。此外，藉由上面2個小動作，可以讓氣場動一動，累積財氣和福氣，或許有機會在今晚成為10.5億得獎者。威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，而每注投注金額為100元。但民眾下注要特別注意，最後投注是晚上8時截止，而威力彩固定會於每週一及每週四晚間20時30分進行直播開獎，千萬別錯過！開獎時，開獎單位將從第一區01～38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第二區01～08的號碼中隨機開出一個號碼，即為該期威力彩的中獎號碼。如果民眾在第一區的號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期第二區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金，但根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率約為2209萬分之一，中獎機率相當低。