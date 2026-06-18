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洛杉磯道奇隊今（18）日在主場迎戰坦帕灣光芒進行系列賽最終戰。道奇隊日籍二刀流巨星大谷翔平在左膝發炎、右手中指水泡出血的雙重考驗下，銜命先發登板。他主投6局雖然失掉轉戰道奇後單局最多的4分，但在隊友弗里曼（Freddie Freeman）的逆轉兩分砲掩護下，道奇最終以5：4逆轉光芒，收下3連勝並橫掃對手，大谷翔平也順利奪得本季第7勝。大谷翔平日前因左膝發炎與右手中指水泡問題引發外界擔憂，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）在賽前也坦言大谷的膝傷「尚未完全康復，但仍在可控範圍內」。今日大谷專職投手身份登場，一開賽速球就飆到98.4英里（約 158.4 公里），並以犀利的指叉球與滑球讓光芒打者三上三下。前4局大谷展現宰制力，防守端也有隊友柯爾（Alex Cole）在左外野全壘打牆前的美技接殺力挺。然而，道奇在4局下靠著連續安打攻下2分先馳得點後，大谷在5局上遭遇亂流。5 局上一開局，大谷罕見投出保送，隨後遭連續安打攻佔二、三壘，光芒靠著高飛犧牲打與安打追平比分。隨後又在1人出局一、二壘有人時，光芒穆林斯（Cedric Mullins）擊出一壘方向滾地球，一壘手弗里曼準備傳二壘，大谷因膝傷影響未能及時全力衝刺補位一壘，形成內野安打。最終光芒在該局一舉攻下4分大局逆轉，這也是大谷轉戰道奇後首度單局狂失4分，防禦率由0字頭微幅上升至1.47。儘管5局遭遇重挫，且右手中指水泡再度破裂出血，大谷在6局上依舊帶著血漬留在場上力保不再失分。大谷此役球速最快飆到101英里（約162.5公里），以91球完成了6局失4分、飆出5次三振的先發任務。道奇打線隨即在6局下發動反攻。1出局二壘有人時，弗里曼頂住壓力，轟出中外野方向的逆轉兩分砲，一舉將比分改寫成5：4，同時解救了敗戰候選人大谷翔平。2出局無人上壘、輪到第5棒羅哈斯（Miguel Rojas）的打席時，現場廣播竟然響起了大谷翔平的登場音樂。雖然賽前羅伯斯曾斷言「大谷今天只會投球、不會打擊」，但道奇最終還是果斷「取消DH」讓大谷翔平上場代打，這也是大谷在大聯盟生涯首度在自己先發登板的日子客串代打。儘管大谷面對第一球就積極出棒，最後擊出游擊方向滾地球出局，但大谷走向打擊區的瞬間，整個道奇球場爆發出雷鳴般的起立鼓掌與歡呼聲，將比賽氣氛推向最高潮。7局上，道奇正式更換投手，由年僅23歲的火球男亨瑞硅茲（Edgardo Henriquez）接替登板。隨後道奇展現引以為傲的鐵牛棚戰力，德賴爾（Jack Dreyer）順利壓制第8局，儘管守護神貝西亞（Alex Vesia）在9局上遭遇滿壘的驚險危機，最終仍成功摘下最後一個出局數，幫助道奇以5：4逆轉光芒，收下3連勝並橫掃對手。