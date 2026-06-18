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美國政府高級官員17日公布《美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國之間的伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》，該文件包含14項條款，華府、白宮證實已透過電子方式簽署。而在此次戰爭起到關鍵斡旋作用的巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif），稍早也在社群平台發文，宣布備忘錄即刻生效。謝里夫在台灣時間18日上午7點多於X平台發文，榮幸宣布具有歷史意義的《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》（Islamabad Memorandum of Understanding）已由美國總統川普（Donald Trump）、伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）以電子方式簽署，並由他以調解人身分進行認可，體現雙方致力於透過外交途徑解決衝突的決心，《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》將立即生效，而作為第一步，伊朗將立即重新開放荷姆茲海峽，美國則將立即解除海上封鎖。謝里夫表示，巴基斯坦將在共同調解人-卡達的支持下，按原定計畫，19日在瑞士舉行正式儀式，以紀念這一里程碑事件，並啟動後續技術層面的會談。謝里夫向川普致以祝賀和感謝，肯定對方堅定以外交手段、和平原則，再次幫忙結束一場可能給更廣泛地區帶來毀滅性後果的衝突，還有美國談判團隊的奉獻精神及不懈努力，均做出寶貴貢獻。謝里夫也感謝伊朗總統及伊朗最高領袖，認為他們以智慧、遠見和卓越的政治才能，致力於和平事業，伊朗談判團隊的耐心、毅力、承諾，都對促成協議至關重要。最後，謝里夫還感謝卡達、沙烏地阿拉伯、土耳其、埃及的幫助，特別是巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）扮演關鍵角色，願這份諒解備忘錄成為整個地區增進了解、相互尊重和共同繁榮的持久基石。