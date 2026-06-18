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市場關注聯準會新任主席華許的首秀，聯準會如預期宣布利率政策按兵不動，並且釋出鷹派訊號，加上華許在記者會上多次強調履行「價格穩定」使命，美股四大指數昨（17）日多數走低，僅費半指數逆勢上漲逾1%，台指期夜盤上漲25點，台北股市今（18）日開盤上漲94.87點、來到45972.26點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.2點、來到434.54點。今日開盤量大強勢個股：友達、群創、南亞、彩晶、華邦電；開盤量大弱勢個股：華新科、新纖、力成、鴻海、銘異。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到2395元；聯發科開盤上漲75元、來到4535元；台達電開盤上漲35元、來到2190元。聯準會結束為期兩天的政策會議後，如市場預期將聯邦資金利率維持在3.5%至3.75%區間。不過，最新經濟預測摘要（SEP）顯示，多位官員預估2026年利率將高於目前水準，聯邦資金利率年底預估中位數由今年3月的3.4%上調至3.8%，暗示官員認為今年可能需要升息而非降息。此外，華許在記者會上的發言。他多次重申聯準會必須履行維持價格穩定的使命，令市場對降息預期進一步降溫。美股四大指數週三多數走跌，道瓊指數下跌507.12點或0.98%，報51,492.55點，那斯達克指數下跌354.69點或1.35%，報26,021.66點，標普500指數下跌91.25點或1.21%，報7,420.10點，僅費半指數上漲182.85點或1.38%，報13,477.07點。台股ADR漲多跌少，台積電ADR上漲1.48%，日月光ADR上漲1.63%，聯電ADR上漲0.65%，中華電信ADR下跌1.62%。台指期夜盤原先在持穩在盤上，不過尾盤遇到賣壓襲擊，所幸尾盤有買盤力道挹注，終場小漲25點或0.05%，收在46036點，台積電期貨盤後終場上漲10元或0.41%，收在2420元。