我是廣告 請繼續往下閱讀

僅有25次觸球

3次丟失球權

▲葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）在下半場第69分鐘獲得絕佳的門前搶點機會，卻意外將球射偏，錯失了成為球隊救世主的黃金良機。（圖／路透／達志影像）

▲高齡41歲的葡萄牙傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）在本屆賽事迎來生涯第六度世界盃之旅。然而，受限於年齡與體能退化，這位國家隊英雄如今成為了牽動球隊奪冠機會的最大雙面刃。（圖／路透／達志影像）

2026年北中美世界盃小組賽持續進行，葡萄牙隊今（17）日迎戰剛果民主共和國，賽前外界原期待隊長「C羅」克里斯蒂亞諾·羅納度（Cristiano Ronaldo）能成為史上首位連續6屆世界盃進球的球員，然而比賽結果卻令人大失所望，雙方以1：1握手言和。C羅本場比賽表現低迷，多項數據寫下生涯新低，有7數據掛0，並且全場僅有25次處求創新低，引發各界對其場上影響力的質疑。根據數據網站Opta的統計，這場比賽對C羅而言堪稱是一場災難。他整場比賽，創下其職業生涯參加所有大賽（世界盃與歐國盃）打滿全場時的單場最低紀錄。更令人擔憂的是，其進攻端的輸出完全停滯，統計數據顯示：此外，他在場上出現了，僅有的3次對抗中僅獲勝2次。面對競爭對手梅西上演「帽子戲法」、姆巴佩梅開二度及哈蘭德雙響砲的強勢表現，C羅這份毫無斬獲的成績單，無疑承受了巨大的輿論壓力。現在足球理想的情況下要求全攻全守，但C羅、梅西、姆巴佩這些球星其實很少參與逼搶和解圍，這也是我們看到他們這些數據都很低的原因。他們將能量擺在進攻端，那就要在進球上有所慘出，才能配得上球隊的犧牲。相較於姆巴佩還具備戰術上的價值，梅西和C羅生涯這個階段跑動都很少了，他們在場上能做出的貢獻通常是隊友創造出來的機會和某種靈光一閃，梅西在4年前正是用這種獨特的天賦——他腳法、射門和那些冷靜的罰球——幫助球隊奪冠，這一屆首秀也打進3球。相反的C羅未能做到。針對記者詢問關於C羅觸球數過低，以及是否考慮將其換下的提問，葡萄牙隊主帥馬丁內斯（Roberto Martinez）在賽後記者會上給予了堅決的回護。馬丁內斯解釋道：「在一場你需要進球扭轉局面的比賽中，把足球歷史上最偉大的射手提前換下，這毫無道理。」他強調，剛果民主共和國擺出了極端的「5後衛」甚至「6後衛」防線，嚴重壓縮了進攻空間。馬丁內斯認為C羅在場上不僅是為了進球，更是為了利用其經驗在禁區內「吸引防守」，為隊友創造拉扯空間。面對記者提出「為何換上貢薩洛·拉莫斯（Gonçalo Ramos）而非換下C羅」的質疑，馬丁內斯回應，調度是為了在不加劇禁區空間壓縮的前提下，增加進攻變化。他坦言，葡萄牙在首球後無法持續以高品質的傳球將球輸送到進攻三區，這是整支球隊需要共同檢討的問題，而非單一球員的責任。