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▲萊爾富今限量開賣戰鬥陀螺圈夢幻逸品「BEYBLADE X CX-18 腕龍鞭打隨機強化組」，每人規定限購一顆。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富淡水新州店頭香哥「豆花」昨晚10點半就來排隊，說要幫朋友買，自己等降價再買就好。（圖／記者徐銘穗攝,2026.06.18）

▲店員說明全店「只有極其限量的32個」，讓排在隊尾的愛好者失望離去。（圖／記者徐銘穗攝）

▲排隊不無聊！部分資深玩家乾脆自備戰鬥盤在排隊現場熱血切磋，成為超商門口另類奇觀。（圖／記者徐銘穗攝）

被譽為「台版 LAWSON」的萊爾富超商今（18）日再度拋出震撼彈，限量開賣戰鬥陀螺圈夢幻逸品「BEYBLADE X CX-18 腕龍鞭打隨機強化組」！由於有機會抽中極稀有金色特仕版，全台各門市昨深夜便湧現大批帶著板凳的夜排人潮。《NOWNEWS 今日新聞》清晨實地直擊淡水新州店，現場頭香玩家甚至大方透露自己「徹夜未眠」的代購甘苦談。記者今日清晨實地走訪萊爾富淡水新州店，現場早已排滿準備搶購這款童年神物的資深玩家。搶得頭香的是一名年僅 20 歲、綽號「豆花」的鄭先生，他無奈笑稱，自己昨天深夜 10 點半就跑來店門口卡位，整整一整夜都沒闔眼，且今天下午兩點還要趕去上班，非常熱血。鄭先生義氣相挺地透露，這次完全是「幫朋友排隊」，因為官方祭出每人限購一顆的鐵律，他打算等日後市場降價，再入手自己的份。而該店店員也私下透露，全店配額僅有極其限量的 32 個，難怪玩家必須徹夜苦守。這款每盒售價 350 元的隨機強化組因具備盲抽極稀有特仕版的誘因，瞬間在成年人圈掀起狂熱，凌晨四點在網路社群 Threads 上便有許多上班族家長與情侶檔在各區門市盯場，甚至有爸媽帶著小孩留言「自己的陀螺自己排」。眼看熱潮擋不住，萊爾富總部這次也「學聰明了」，為了防堵代購、內定等爭議，破天荒祭出嚴格的「三階段排隊條款」：第一階段（08:30）： 現場進行實名制登記。第二階段（09:30）： 統一發放正式號碼牌（每人限領一張）。第三階段（10:00）： 準時臨櫃結帳發貨，且每人限購一顆。官方力求落實限購防堵壟斷，讓所有喜愛陀螺的資深玩家都能公平購得，但也讓沒搶到的網友在網路上哀號：「禮拜四開賣真的太不友善，意圖使人請假半天！」但也有陀螺迷則認為，安排在週四開賣可以讓學生乖乖上課。