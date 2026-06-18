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▲愷樂在Threads透露懷女兒，但是否是龍鳳胎則不得而知。（圖／翻攝自愷樂Threads@butterfly092288）

42歲藝人愷樂（蝴蝶姐姐）近年淡出演藝圈，把生活重心放回家庭，去年才生下兒子公開升格當媽的好消息後，今年5月母親節再度宣布懷了雙胞胎，即將晉升為3寶媽。而近日她曬出挺著孕肚的對鏡自拍，表示：「希望女兒也像兒子一樣愛笑。」親揭孩子性別為女兒，但是否為龍鳳胎則不得而知。愷樂即將升級為3寶媽，她在近日於Threads分享多張與兒子的日常生活點滴照，其中一張還是挺著孕肚的對鏡自拍。只見愷樂穿著休閒，挺著懷著雙胞胎的孕肚，肚子看起來已明顯隆起。愷樂也在文中開心寫下：「孕婦日常之希望女兒也像兒子一樣愛笑。」透露懷了女兒，但沒有表示是雙胞胎都是女兒，或是一男一女的龍鳳胎。粉絲們得知消息後，也都紛紛獻上祝福，「有兒有女太羨慕啦，女兒一定像愷樂一樣漂亮」、「希望妳女兒跟她的女神媽咪一樣美」、「愷樂加油唷，要好好享受整個孕期唷！恭喜是個女兒，女兒才像媽媽一樣美麗。」愷樂自從淡出演藝圈後，已有長達4年時間幾乎未公開露面，直到2024年她才突然宣布自己已經升格當媽，消息曝光後讓許多粉絲感到驚喜，雖然近年鮮少出現在螢光幕前，但她仍不時透過社群分享生活點滴，讓粉絲得以了解她目前的家庭生活狀態，不少想念她的粉絲也都不斷敲碗希望愷樂復出演藝圈。