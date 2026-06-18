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2026年北中美世界盃小組賽，奪冠熱門葡萄牙隊在首戰以1：1遭剛果民主共和國逼平，隊長「C羅」克里斯蒂亞諾·羅納度（Cristiano Ronaldo）首場比賽狀態不理想，卻踢滿全場。賽後，總教練馬丁內斯（Roberto Martinez）的調度受到各界猛烈抨擊，許多名將與球評直言，馬丁內斯因害怕換下C羅而導致球隊進攻窒息。在比賽最後階段，當馬丁內斯決定以貢薩洛·拉莫斯（Gonçalo Ramos）換下中場維蒂尼亞（Vitinha）時，前英超名將薩頓（Chris Sutton）在BBC轉播中怒斥：「這簡直是馬丁內斯的尷尬時刻！他不敢把C羅換下場嗎？比賽進程早已拋棄了這位41歲的老將，堅持讓他留在場上根本毫無意義。」包括前法國國腳亨利（Thierry Henry）與克利希（Gael Clichy）亦指出，隊友在場上似乎因C羅的巨星光環而出現「潛意識遷就他」的情況，本該由隊友自行射門的機會，卻硬要塞給位置並不理想的C羅，這種過度依賴嚴重壓縮了葡萄牙的戰術靈活性。面對排山倒海的質疑，馬丁內斯在賽後記者會上展現了對C羅的絕對信任，並直言換下他根本「毫無道理」。馬丁內斯解釋道：「當對手擺出5後衛甚至6後衛的鐵桶陣時，禁區空間極度狹窄。在那樣的時刻，把足球歷史上最偉大的射手留在場上是非常重要的。C羅在禁區內的經驗與他吸引防守球員的方式，能為隊友拉扯出關鍵空間。」他強調，葡萄牙的問題在於無法將球高品質地傳入進攻三區，而非單純是哪位球員在場上的問題。對於C羅而言，這場比賽無疑是生涯低谷。這已是他連續10場大賽（世界盃與歐國盃）未能取得進球。前英格蘭隊長魯尼（Wayne Rooney）分析，C羅的競爭心態極強，他渴望在每一場挑戰中證明自己，但也承認這場比賽球隊的戰術運作確實不夠自然。亨利則提出了更深層的戰術隱憂，他提到C羅在第二次機會中，為了爭搶進球而橫向跑動，反而擋住了原本處於空檔的隊友費爾南德斯（Bruno Fernandes）的射門路徑，「球隊需要的是進球，而不是個人的進球紀錄。」