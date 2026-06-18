威力彩今（18）晚頭獎獎金狂飆至 10.5 億元，端午節前能不能暴富、直接遞出辭呈就看這一搏了！對於想臨時試手氣、甚至想揪同事一起集資的民眾來說，究竟威力彩第二區包牌多少錢？要如何下注才能大大提升中獎率？《NOWNEWS 今日新聞》整理威力彩熱搜知識包，公開老彩迷私藏的「提高勝率兩大絕招」，並附上怎麼買、開獎時間、中幾碼有錢等必懂資訊，讓你一秒變身對獎達人！
🟡 提高勝率兩絕招！第二區包牌多少錢
想用最聰明的方法圍捕 10.5 億頭獎，資深彩迷都懂得利用聰明的包牌買法，直接用資金「封鎖」最難中的第二區（01至08號），以下就是網路上熱門的兩大提高勝率絕招：
絕招一：小資族首選「800元包牌法」
操作方式： 第一區挑選 6 個號碼（可自選或電選），直接全包下第二區 01 至 08 號的所有號碼。
花費總額： 800 元。
優勢： 保證第二區必中！如果第一區幸運全中，除了穩拿頭獎，還能順便打包 7 注貳獎，將獎金效益拉到最高。
絕招二：集資族最愛「5600元連碰全餐」
操作方式： 第一區大手筆多選 1 碼（改選 7 個號碼），第二區 01 至 08 號同樣全包，系統會自動連碰生成 56 組組合。
花費總額： 5,600 元。
優勢： 極適合公司行號或親友集資。一經對中，中獎注數會呈倍數瘋狂成長，非常容易靠多注小獎直接回本。
🟡 威力彩怎麼買？開獎時間與截止點
對於平常沒固定下注的新手來說，進彩券行前一定要先搞懂基礎選號規則與時間限制：
玩法與單注： 威力彩屬於雙區選號樂透。下注時須從「第一區 01 至 38 號」中挑選 6 個號碼，再從「第二區 01 至 08 號」中挑選 1 個號碼，組成「6+1」組合，每注售價新台幣 100 元。
威力彩星期幾開獎： 固定於每週一、週四晚間開獎。
截止與開獎時間： 開獎當晚的 20:00 準時截止下注（超過時間自動歸到下一期），正式落球的開獎時間則為 20:30。想看第一手直播的民眾，可於 YouTube 搜尋「台灣彩券開獎實況轉播」。
🟡 到底中幾碼有錢？台彩獎金分配表
很多人以為沒中第二區就沒錢拿，其實大錯特錯！威力彩整體總中獎率高達約 1/9，最基本單純只要「第一區中 3 碼」或是「第一區中 1 碼＋第二區對中」就有獎金！
威力彩官方中獎認定與獎金分配
🟡 獨得10.5億實領多少？神秘專線怎麼領？
一注獨得實領金額： 若今晚幸運由一人獨得 10.5 億元，依現行規定扣除 20% 所得稅與 0.4% 印花稅後，實際可拿到手的新台幣約為 8.35 億元，同樣能讓你原地退休享福。
超過500萬密件專線： 台彩業者提醒，中獎金額在 5,000 元以下可至彩券行兌領；5,001 元至 500 萬元須至指定金融機構。但若中了超過 500 萬元的高額獎金，千萬不要直接跑去銀行櫃檯！ 為了得主隱私與安全，必須先撥打台彩高額兌獎專線：0800-024-500 進行密件預約，屆時將有專人安排您前往神秘貴賓室辦理領獎。
最後提醒，幸運中獎後，第一時間應在彩券編號背面填寫姓名與身分證字號防止冒領；另外，因彩券是熱感應紙，切勿拿去高溫護貝以免票面全黑失效，放進防潮夾鏈袋存放才是上策！
資料來源：台灣彩券
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想用最聰明的方法圍捕 10.5 億頭獎，資深彩迷都懂得利用聰明的包牌買法，直接用資金「封鎖」最難中的第二區（01至08號），以下就是網路上熱門的兩大提高勝率絕招：
絕招一：小資族首選「800元包牌法」
操作方式： 第一區挑選 6 個號碼（可自選或電選），直接全包下第二區 01 至 08 號的所有號碼。
花費總額： 800 元。
優勢： 保證第二區必中！如果第一區幸運全中，除了穩拿頭獎，還能順便打包 7 注貳獎，將獎金效益拉到最高。
絕招二：集資族最愛「5600元連碰全餐」
操作方式： 第一區大手筆多選 1 碼（改選 7 個號碼），第二區 01 至 08 號同樣全包，系統會自動連碰生成 56 組組合。
花費總額： 5,600 元。
優勢： 極適合公司行號或親友集資。一經對中，中獎注數會呈倍數瘋狂成長，非常容易靠多注小獎直接回本。
對於平常沒固定下注的新手來說，進彩券行前一定要先搞懂基礎選號規則與時間限制：
玩法與單注： 威力彩屬於雙區選號樂透。下注時須從「第一區 01 至 38 號」中挑選 6 個號碼，再從「第二區 01 至 08 號」中挑選 1 個號碼，組成「6+1」組合，每注售價新台幣 100 元。
威力彩星期幾開獎： 固定於每週一、週四晚間開獎。
截止與開獎時間： 開獎當晚的 20:00 準時截止下注（超過時間自動歸到下一期），正式落球的開獎時間則為 20:30。想看第一手直播的民眾，可於 YouTube 搜尋「台灣彩券開獎實況轉播」。
很多人以為沒中第二區就沒錢拿，其實大錯特錯！威力彩整體總中獎率高達約 1/9，最基本單純只要「第一區中 3 碼」或是「第一區中 1 碼＋第二區對中」就有獎金！
威力彩官方中獎認定與獎金分配
|獎項
|中獎方式說明
|中獎獎金（新臺幣）
|頭獎
|第 1 區 6 碼全中 + 第 2 區對中
|累積總獎金（今晚看10.5億）
|貳獎
|第 1 區 6 碼全中 + 第 2 區未對中
|依當期總獎金比例分配
|參獎
|第 1 區對中 5 碼 + 第 2 區對中
|$150,000（固定獎金）
|肆獎
|第 1 區對中 5 碼 + 第 2 區未對中
|$20,000（固定獎金）
|伍獎
|第 1 區對中 4 碼 + 第 2 區對中
|$4,000（固定獎金）
|陸獎
|第 1 區對中 4 碼 + 第 2 區未對中
|$800（固定獎金）
|柒獎
|第 1 區對中 3 碼 + 第 2 區對中
|$400（固定獎金）
|捌獎
|第 1 區對中 2 碼 + 第 2 區對中
|$200（固定獎金）
|玖獎
|第 1 區對中 3 碼 + 第 2 區未對中
|$100（固定獎金）
|普獎
|第 1 區對中 1 碼 + 第 2 區對中
|$100（固定獎金）
一注獨得實領金額： 若今晚幸運由一人獨得 10.5 億元，依現行規定扣除 20% 所得稅與 0.4% 印花稅後，實際可拿到手的新台幣約為 8.35 億元，同樣能讓你原地退休享福。
超過500萬密件專線： 台彩業者提醒，中獎金額在 5,000 元以下可至彩券行兌領；5,001 元至 500 萬元須至指定金融機構。但若中了超過 500 萬元的高額獎金，千萬不要直接跑去銀行櫃檯！ 為了得主隱私與安全，必須先撥打台彩高額兌獎專線：0800-024-500 進行密件預約，屆時將有專人安排您前往神秘貴賓室辦理領獎。
最後提醒，幸運中獎後，第一時間應在彩券編號背面填寫姓名與身分證字號防止冒領；另外，因彩券是熱感應紙，切勿拿去高溫護貝以免票面全黑失效，放進防潮夾鏈袋存放才是上策！
資料來源：台灣彩券