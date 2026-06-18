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球員名稱 (國家陣營) 賽後評分 賽場表現與關鍵貢獻點評 Jude Bellingham (英格蘭) 8.0 中場核心。 攻守全能，下半場開局閃電進球，帶頭扭轉上半場的混亂局勢。 Harry Kane (英格蘭) 8.0 單場雙響。 雖然罰丟點球但迅速救贖，包含一次完美頭槌與補時階段的禁區捨身防守攔截。 Noni Madueke (英格蘭) 7.0 邊路發電機。反擊犀利，在莫德里奇面前聰明地製造關鍵十二碼罰球。 Marcus Rashford (英格蘭) 7.0 (替補) 板凳神兵。上場後利用反擊機會冷酷破門，徹底殺死比賽懸念。 Bukayo Saka (英格蘭) 7.0 (替補) 狀態火熱。內切展現招牌舞步，精準助攻拉什福德破門，宣告強勢復出。 Jordan Pickford (英格蘭) 5.0 表現失常。出現低級脫手導致失球，在上半場出球時顯得十分焦躁不安。 John Stones (英格蘭) 5.0 狀態成疑。在克羅埃西亞第一顆進球時在禁區跌倒，缺乏比賽銳利度，防線漏洞頻傳。 Anthony Gordon (英格蘭) 5.0 空有跑動。像獵犬般積極追球但完全無法融入進攻體系，隨後被替換下場。

英格蘭在2026年美加墨世界盃L組首戰以4：2逆轉擊敗克羅埃西亞，表面上是一次火力展示，但過程卻遠比比分更加複雜。凱恩（Harry Kane）梅開二度、貝林漢姆（Jude Bellingham）下半場閃電破門，證明兩大核心仍是三獅軍團最可靠的答案；替補登場的薩卡（Bukayo Saka）與拉什福德（Marcus Rashford）也用速度改變比賽節奏，展現英格蘭令人羨慕的攻擊深度。然而，上半場後防連續失誤、兩度遭克羅埃西亞追平，也讓這場勝利留下明顯警訊：英格蘭有爭冠級火力，但若防線穩定度無法提升，仍可能成為淘汰賽路上的最大問號。英格蘭在比賽初段的表現並不具有說服力，後防線頻頻失誤。第一顆失球中，中後衛史東斯（John Stones）在禁區內滑倒慘遭戲耍；隨後皮克福德（Jordan Pickford）又未能將巴圖里納（Martin Baturina）的勁射撲出，而孔薩（Ezri Konsa）在防守佩里希奇（Ivan Perisic）的挑傳時也顯得太過輕易，導致穆沙（Petar Musa）為克羅埃西亞兩度扳平比數。英格蘭助教安東尼·巴里（Anthony Barry）在半場時毫不留情地直言，球隊上半場的表現「既複雜又令人困惑」。所幸在更衣室內及時進行了戰術微調，才讓英格蘭在下半場重新找回統治力。帶著極強的勝負欲踏入賽場，他在攻防兩端都展現了無與倫比的影響力。下半場開局沒多久，他便接獲安德森（Elliot Anderson）的精準傳球破門，吹響了英格蘭反攻的號角，無疑是三獅軍團在下半場重整旗鼓的靈魂人物。在迎來職業生涯巔峰賽季後，這位英格蘭隊長將火熱狀態帶進了世界盃。雖然開局錯失了12碼罰球，但他迅速修正準心，隨後上演精彩的頭槌破門，甚至在傷停補時階段一路回防到自家禁區用身體擋出對手的射門。全場表現極具活力，是英格蘭在防守反擊中最犀利的突圍點。他憑藉速度與侵略性，成功在克羅埃西亞傳奇球星莫德里奇（Luka Modric）斷球前製造了英格蘭的關鍵點球。除了先發巨星表現亮眼，在下半場的調兵遣將也收到了極佳的效果。替補登場的薩卡展現了百分之百的健康與銳利度，他在右路內切後送出妙傳，助攻同樣替補上陣的拉什福德在反擊中冷酷破門，成功為英格蘭鎖定4比2的勝局。「拉什福德與薩卡的上場完全改變了比賽後段的動態，他們的速度讓克羅埃西亞疲於奔命。」英格蘭球評大讚。英格蘭4：2克羅埃西亞 核心球員賽後評分表