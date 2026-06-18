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▲不少官將首卸下臉譜後都是高知識份子，並非外界所想的8+9。（圖／翻攝自臉書@中港厝官將首）

日前舉辦的「新莊大拜拜」引發網友熱烈討論，許多人被官將首莊嚴肅穆的步伐、臉譜與氣勢震撼，也開始好奇這些扮將者卸下妝容與服裝後，平時究竟從事什麼工作，沒想到一篇詢問文意外釣出大批官將首、八家將與相關陣頭成員現身說法，留言區瞬間變成各行各業人才大集合，其中不乏工程師、設計師、分析師以及博士，並非刻板印象中的「8+9不學無術之人」，真相讓不少人直呼：「根本隱藏高手！」事實上，不少人過去對官將首仍停留在「8+9」、「不讀書」、「不學無術」等刻板印象，但留言區卻出現多名高學歷與專業人士，有中港厝官將首透露自己是工程師，且具有博士學歷；也有人表示平時是硬體研發工程師、太陽光電維運工程師、系統分析師，甚至每年工作再忙，也一定會為了服務神明請假參與。除了科技業與高學歷背景外，也有不少人來自完全不同領域：有人是髮型設計師，在西門町開設髮廊；有人從事室內設計、大學曾在英國就讀；也有職業攝影師、營建業工程管理經理、醫療器材配送專員、女裝服飾行銷業務，甚至還有大學生、準博士生與講師加入行列，讓網友驚呼：「官將首根本臥虎藏龍！」。多名擔任官將首的成員也強調，官將首並不是想扮就能扮，背後需要長時間練習、前輩指導與對信仰的敬畏，從步伐、動作、神韻到開臉、裝備與儀式，每個細節都有規矩與眉角，許多人每年都提前數月抽空排練，只為在大拜拜時以最莊重的狀態替神明服務，也讓外界看見民俗文化背後的紀律與專業。整串留言曝光後，不少網友坦言過去確實對官將首有誤解，如今才發現他們平時與一般人一樣，在各自工作崗位上努力，只是因為熱愛信仰與傳統文化，才願意投入時間與體力傳承。許多網友也感動表示：「官將首不是外界隨意貼上的標籤，而是一群願意守護地方文化的人，值得更多理解與尊重。」