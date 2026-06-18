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▲英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在本場比賽梅開二度，正式追平名宿李納克（Gary Lineker）保持的隊史世界盃10顆進球紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲英格蘭主帥圖赫爾在球隊3比2領先時，大膽換上薩卡（Bukayo Saka）、拉什福德（Marcus Rashford）等攻擊手來擴大比分。這種充滿勇氣的「強攻」調度，獲得了魯尼等英格蘭名宿的一致狂讚。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃L組首戰，英格蘭在達拉斯體育場以4：2擊敗克羅埃西亞，這場比賽讓世人看到了一支煥然一新的「三獅軍團」，沒有過去幾年令人昏昏欲睡的保守沉悶，取而代之的是充滿激情、大開大合的進攻大戰。儘管防線依然存在隱憂，但新帥圖赫爾（Thomas Tuchel）大膽的調度與強烈的求勝心，讓英格蘭的比賽終於再次變得「刺激且有趣」。回顧過去幾年，即便前主帥索斯蓋特（Gareth Southgate）帶領球隊闖入歐洲盃決賽與上屆世界盃8強，但英格蘭的比賽往往令人難以享受，保守的球風鮮少讓球迷激動地從座位上跳起來。但在圖赫爾麾下，情況截然不同。他從上任第一天起就不掩飾對「球衣上第二顆星（奪下隊史第二座世界盃）」的渴望，這份野心也徹底反映在球場上。雖然這場比賽的過程並非完美。上半場英格蘭防線漏洞百出，頂替先發的孔薩（Ezri Konsa）表現掙扎，讓克羅埃西亞數度撕裂防線扳平比分，這讓圖赫爾在半場休息時大發雷霆，進行了嚴厲的訓話。然而，這次震怒成為了下半場進攻大爆發的催化劑。隊長凱恩（Harry Kane）在比賽中梅開二度，不僅將個人國家隊進球數推高至81球，更以「10顆進球」正式追平了傳奇名將李納克（Gary Lineker）所保持的英格蘭世界盃進球紀錄。緊接著，貝林漢姆（Jude Bellingham）在下半場開局的長驅直入破門，徹底扭轉了戰局。這場比賽最能體現圖赫爾與前任主帥差異的，莫過於他在第72分鐘的換人決策。當時英格蘭以3：2微幅領先，若在過去，球隊極有可能換上防守型球員來死守勝果。但圖赫爾卻反其道而行，果斷撤下防守中場賴斯（Declan Rice）與邊鋒馬杜埃凱（Noni Madueke）等人，一口氣換上更具攻擊性的羅傑斯（Morgan Rogers）、拉什福德（Marcus Rashford）與薩卡（Bukayo Saka）。圖赫爾的目標很明確：不是守住領先，而是擴大領先。這項大膽的決策最終收到了完美的回報，替補上陣的薩卡與拉什福德成功連線，打進了鎖定勝局的第4球。這場比賽英格蘭不再靠退守撐過去，而是要繼續把克羅埃西亞踢垮。圖赫爾的調度不只改變了比賽走向，也改變了英格蘭過去給人的印象。當一支擁有如此多進攻天才的球隊，終於願意用火力去主導命運，「三獅軍團」才真正像是一支有冠軍企圖心的球隊。