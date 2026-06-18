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2026年世界盃L組首輪賽事持續開打，今（18）日由世界排名第73位的非洲勁旅迦納，對決世界排名第34的巴拿馬。雖然迦納陣中兩大球星庫杜斯（Mohammed Kudus）與托馬斯（Thomas Partey）分別因傷病及簽證問題遺憾缺席，且全場進攻受挫、僅有2腳射正，但最終仍在補時階段靠著伊倫基（George Ilenikhena）的絕殺，以1：0險勝巴拿馬，順利收下開門紅，目前在L組暫居第二，出線情勢大好。迦納此役的進攻組織因核心主力缺陣顯得舉步維艱，上半場全隊僅出現1次射門，預期進球值（xG）更是慘不忍睹的0.01；本季在英超大殺四方的核心塞梅尼奧（Antoine Semenyo），前45分鐘也僅有8次觸球，形同隱形。反觀隊史第二度進軍世界盃的巴拿馬，目標直指隊史世界盃「第1分」。開賽僅2分鐘，巴拿馬老將中鋒沃特曼（Cecilio Waterman）就接應右路傳中順勢包抄起腳，可惜被迦納門將阿蒂（Lawrence Ati-Zigi）撲出，這也是雙方在上半場唯一一次射正。巴拿馬雖然掌控了局勢與控球優勢，但始終未能轉化為具實質的進球，半場結束雙方仍是0：0。雙方易邊再戰，巴拿馬依舊主導比賽節奏，利用兩翼傳中不斷衝擊迦納防線。直到比賽中段的補水暫停過後，迦納的攻勢才隨著對手體能下滑而逐漸活絡。第64分鐘，塞梅尼奧右路撕裂防線後傳中，險些助攻老將阿尤（Jordan Ayew）破門，所幸巴拿馬後衛在千鈞一髮之際飛鏟解圍。比賽尾聲，體力透支的巴拿馬防守端陷入被動，只能屢屢透過犯規來阻擋攻勢。進入傷停補時階段，巴拿馬試圖發動強攻，卻不慎被迦納逮到反擊機會；迦納在邊路發動快攻精準傳中，門前包抄的伊倫基展現射手本色，冷靜破網完成「讀秒絕殺」，瞬間宣判巴拿馬的死刑。隨著終場哨聲響起，迦納憑藉這場含金量極高的1：0，成功進帳3分積分。根據數據網站統計，這不僅是迦納在世界盃歷史上的第6場勝利，更讓他們追平了強權奈及利亞，並列成為世界盃歷史上贏球次數最多的非洲國家。而遭遇無情絕殺的巴拿馬則寫下悲情紀錄。回顧他們在2018年的首次世界盃之旅，當時先後敗給比利時、英格蘭與突尼西亞，加上本場比賽的功虧一簣，巴拿馬已在世界盃賽場苦吞4連敗，無奈與隊史的「世界盃首個積分」擦肩而過