我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年北中美世界盃小組賽，奪冠熱門葡萄牙隊在首戰以1：1遭剛果民主共和國逼平，隊長「C羅」克里斯蒂亞諾·羅納度（Cristiano Ronaldo）首場比賽狀態不理想，卻踢滿全場。（圖／美聯社／達志影像）

2026年北中美世界盃小組賽，葡萄牙在首戰爆冷以1:1遭剛果民主共和國逼平，這場平局不僅讓身為奪冠熱門的葡萄牙蒙塵，更點燃了隊內的不滿情緒。賽後，41歲的隊長「C羅」克里斯蒂亞諾·羅納度（Cristiano Ronaldo）被鏡頭捕捉到憤怒離場，誇張的手勢似乎是在對隊友戰術執行極度不滿，看起來是在批評葡萄牙球員在場上只會「漫無目的的橫傳」，完全無法創造出具威脅的進攻機會。C羅賽後並未掩飾心中的怒火。在離場過程中，他頻頻向隊友做出揮手與傳球的手勢，表達對球隊進攻組織停滯的強烈不滿，並沒有積極的作為去創造機會，只是不斷在橫傳球。隨後，C羅透過社群媒體發文表示：「這不是我們想要的開局，但比賽遠遠沒有結束。振作起來，專注於下一場比賽。」希望用簡短的32字，鼓舞隊友。外媒《Landon Kardian》發布的一篇深度評論直指核心問題：「克里斯蒂亞諾·羅納度正在成為葡萄牙最大的問題。」報導指出，儘管葡萄牙擁有拉斐爾·萊昂（Rafael Leão）、布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）、伯納多·席爾瓦（Bernardo Silva）等足以競爭世界盃冠軍的頂級人才，但球隊在場上卻顯得緩慢且預測性極高，一切戰術核心似乎仍僅圍繞著這名41歲的老將。評論中尖銳地指出，現代國際足球不僅需要進球，更需要高強度的壓迫與一對一突破能力。遺憾的是，這些特質已隨C羅年齡增長而消失。「問題不在於C羅的歷史地位，而在於現在的葡萄牙究竟是在踢『最好的足球』，還是只在踢『C羅的足球』？」這篇文章進一步分析，相較於阿根廷在梅西生涯末期成功圍繞他進行戰術調整，因為梅西仍是場上最具威脅的核心；而目前的葡萄牙，最具創造力的反而是布魯諾·費爾南德斯與維蒂尼亞（Vitinha）。文中最後寫道：「史上最偉大的球員終究會成為傳奇，但最困難的部分，在於何時該停止擔任球隊的主角。」