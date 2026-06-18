有「榴槤界愛馬仕」之稱的馬來西亞的「貓山王」榴槤，近日因為產量過剩，加上外銷中國受阻，引發跌價海嘯，有當地媒體形容部分商家的勞勿貓山王價格有如「瀑布般直瀉」，1公斤甚至跌到9令吉，折合新台幣近70元。
根據馬來西亞《光明日報》報導，過去1週，部分商家販售的勞勿貓山王榴槤價格持續下探，從每公斤的18令吉，降至17、15、13、12、10，甚至是17日的9令吉，雖然價格已經極低，但是商家預測不排除還會更糟。
當地商家接受馬媒採訪時坦言，榴槤不能存放太久，但產量又非常多，必須趕快設法賣出去，否則就會大虧，所以寧願進行削價大傾銷，希望盡快賣掉。
當地議員、本身也有經營榴槤園的彭觀明表示，過去10年，太多人在勞勿大量種植榴槤，加上出口中國的門檻提高了，導致榴槤產量過剩，透露自己的榴槤園還被收購商壓單：「收購商很聰明，為了避免虧損，賣給廠商後才和我結帳，才讓我知道收購價是多少。」
「榴槤界的愛馬仕」：搶食中國奢華水果市場
英媒《BBC》曾報導，榴槤在東南亞國家普遍很便宜，但像「貓山王」這樣口感濃郁、帶著微苦甜味，被中國人冠以「榴槤界的愛馬仕」之名的高端品種，地位堪比法國奢侈品牌，每顆價格可從14美元到100美元不等，視品質與產季而定。
全球榴槤熱潮的推手，背後少不了中國不斷擴大的需求。報導引用數據稱，2024年，中國進口榴槤總值創下70億美元的新高，比起2020年增加3倍，全球超過9成的榴槤出口，最終都流向中國。
報導指出，泰國與越南是中國最大的榴槤供應國，但馬來西亞的市佔率也在迅速成長，並以「貓山王」等高端品種建立名聲，曾有勞勿的榴槤出口商形容：「即使只有2%的中國人想買榴槤，生意都已經做不完了。」
不過，當時報導也提到，隨著中國追逐「榴槤自由」，「貓山王」的王冠正顯得越來越不穩，中國在享受「榴槤外交」成果的同時，也開始在本地嚐試種植榴槤，比如中國的海南省，經過多年試驗，當地榴槤種植逐漸有成，首批本土榴槤已於2023年高調上市。
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當地商家接受馬媒採訪時坦言，榴槤不能存放太久，但產量又非常多，必須趕快設法賣出去，否則就會大虧，所以寧願進行削價大傾銷，希望盡快賣掉。
當地議員、本身也有經營榴槤園的彭觀明表示，過去10年，太多人在勞勿大量種植榴槤，加上出口中國的門檻提高了，導致榴槤產量過剩，透露自己的榴槤園還被收購商壓單：「收購商很聰明，為了避免虧損，賣給廠商後才和我結帳，才讓我知道收購價是多少。」
「榴槤界的愛馬仕」：搶食中國奢華水果市場
英媒《BBC》曾報導，榴槤在東南亞國家普遍很便宜，但像「貓山王」這樣口感濃郁、帶著微苦甜味，被中國人冠以「榴槤界的愛馬仕」之名的高端品種，地位堪比法國奢侈品牌，每顆價格可從14美元到100美元不等，視品質與產季而定。
全球榴槤熱潮的推手，背後少不了中國不斷擴大的需求。報導引用數據稱，2024年，中國進口榴槤總值創下70億美元的新高，比起2020年增加3倍，全球超過9成的榴槤出口，最終都流向中國。
報導指出，泰國與越南是中國最大的榴槤供應國，但馬來西亞的市佔率也在迅速成長，並以「貓山王」等高端品種建立名聲，曾有勞勿的榴槤出口商形容：「即使只有2%的中國人想買榴槤，生意都已經做不完了。」
不過，當時報導也提到，隨著中國追逐「榴槤自由」，「貓山王」的王冠正顯得越來越不穩，中國在享受「榴槤外交」成果的同時，也開始在本地嚐試種植榴槤，比如中國的海南省，經過多年試驗，當地榴槤種植逐漸有成，首批本土榴槤已於2023年高調上市。