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2026年世界盃爭冠熱門葡萄牙今（18）日以1：1遭剛果民主共和國逼平。賽後，現年41歲的葡萄牙隊長C羅（Cristiano Ronaldo）因全場表現低迷成為輿論焦點。而剛果民主共和國的中場大將穆考（Ngal'ayel Mukau）在賽後受訪時，直言球隊在賽前「根本沒有特別準備防守C羅」，因為他已經老了，這番言論隨即引發球迷激烈討論。在幫助球隊爆冷逼平強敵葡萄牙後，剛果中場穆考在混採區接受了媒體的提問。當記者問到：「你們有沒有準備什麼特別的辦法，試圖阻止C羅？」穆考毫不避諱地坦言：「說實話，沒有準備太多，因為我們知道他已經不像以前那樣了。他年紀大了一些，但他仍然是這項運動中最偉大的球員之一。所以，我非常尊重他。」記者隨後追問：「你認為他已經不再是過去那個難以對付的球員了嗎？」穆考點頭表示認同：「當然，當你到了那個年紀，一切都會不一樣，你能夠付出的努力也和以前不同。但我仍然非常尊重他，他是歷史上最偉大的球員之一。」穆考的「老了、沒特別準備」言論在社群媒體上引發瘋傳，不過這番話立刻遭到大批葡萄牙球迷與C羅粉絲的強烈反擊。許多球迷直接在該則訪問貼文下面曬出畫面狠酸，紛紛留言表示：「每次他拿球的時候，都有兩名球員貼身盯防他。」、「那你們為什麼要派三個人盯防他？」、「只用嘴巴說沒準備？」雖然剛果民主共和國在首戰成功從歐洲豪門手中搶下1分積分，且C羅因年齡導致的跑動能力下滑也是不爭的事實；但從場上動輒2到3人的包夾規格來看，C羅在禁區內所帶來的牽制力與防守威脅，還是讓對手不敢掉以輕心。