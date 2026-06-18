我是廣告 請繼續往下閱讀

台東縣長饒慶鈴以預錄方式現身中國廈門海峽論壇。不過，海峽論壇為政府認定的統戰場合，縣市首長依法不得出席，而陸委會也已接獲檢舉並委請內政部查處。對此，國民黨主席鄭麗文認為，饒慶鈴沒有違法，民進黨做法形同恐怖打壓，重現「白色恐怖幽魂」。她質疑民進黨害怕兩岸和平，卻不關心台灣傳產與農業危機，面對產業困境毫無作為，「吃香喝辣、吃到腦滿腸肥」。鄭麗文今接受《千秋萬事》開轟表示，饒慶鈴錄影出現海峽論壇，被陸委會送到內政部查處，民進黨太過分！白色恐怖的重新幽魂又回來，只是一個「視頻」，內容完全公開，也沒有違反任何法律，政府就製造恐怖打壓和騷擾，非常可恥！鄭麗文說台灣還是民主國家嗎？民進黨怕什麼？你們太可恥了！你們心裡面真的有台灣傳產和農業嗎？面對這麼重大危機毫無在乎、吃香喝辣，吃到腦滿腸肥，很多重大產業都在考慮要不要下去，滿腦子的魔咒，真可惡。民進黨現在看到原來兩岸和平不是大家想像那樣，要去犧牲2300萬人民權利，就亂了、慌了。