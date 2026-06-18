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這一刻，全球屏息。美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）17日分別親自簽署諒解備忘錄（MOU），讓這項旨在正式終結雙方軍事衝突的初步和平協議宣告生效。美伊兩國從戰場走向談判桌，在法國凡爾賽宮這個充滿歷史象徵意義的地點，為這場震撼國際的終戰協議畫下句點。根據福斯新聞與半島電視台報導，川普是在法國總統馬克宏於凡爾賽宮設宴款待期間，正式完成簽署程序。白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）隨即在社群媒體X上公布現場影片，畫面顯示國務卿魯比歐（Marco Rubio）將文件遞交川普，川普當場簽字，現場賓客隨即爆出熱烈掌聲。影片中，魯比歐與馬克宏握手致意，馬克宏一邊鼓掌、一邊以法語說出「Bravo！（太棒了！）」，現場氣氛激動，見證了這個改寫中東局勢的歷史瞬間。川普離開凡爾賽宮時也親自向在場媒體確認：「已經簽了，我是在凡爾賽宮簽的，剛剛才簽。」言語之間難掩得意之色。與此同時，伊朗官方通訊社伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）也發布照片，顯示伊朗總統裴澤斯基安在德黑蘭完成簽署，並公開展示載有川普與裴澤斯基安兩人親筆簽名的文件頁面，正式確認協議雙方均已依程序完成簽署。IRNA在報導中將這份協議描述為「結束美國及以色列對伊朗強加戰爭」的諒解備忘錄，並指出協議已於伊朗曆1405年3月28日（即2026年6月18日）凌晨正式生效。法國總統馬克宏也在X上親自發文，公布川普簽署文件的完整影片，並寫道：「川普總統今晚已在凡爾賽宮簽署美國與伊朗之間的協議。」馬克宏進一步表示，這份協議不僅為中東地區的持久和平奠定基礎，更將促成荷姆茲海峽重新開放，有助於未來全球能源價格回落，對全球經濟帶來正面影響。法國作為此次和談的重要斡旋推手，馬克宏的喜悅溢於言表。原本外界預期，美伊雙方將於19日在瑞士日內瓦舉行正式簽署儀式，然而隨著兩國總統已提前完成簽署，這場儀式已無必要。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）對此表示，由於協議已正式生效，原定的日內瓦簽署儀式將不再舉行。美伊諒解備忘錄的正式簽署，標誌著這場牽動全球能源市場與地緣政治格局的中東衝突，終於迎來終戰的第一步。然而協議能否真正落實、以色列的強硬立場將如何影響後續走向，仍是國際社會持續關注的焦點。這一夜，凡爾賽宮見證了歷史。